Top 14 (J22) - La Section paloise accueille La Rochelle sans Colin Slade mais avec Conrad Smith

Colin Slade ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison régulière. L'ouvreur palois est protégé après trois commotions. Bonne nouvelle en revanche pour la Section qui enregistre le retour de Conrad Smith pour la venue de La Rochelle samedi au Hameau.

Cette fin de saison pourrait se résumer à une histoire de chocs. Des commotions à répétition déjà pour l'ouvreur néo-zélandais de la Section paloise. Touché déjà trois fois en moins d'un an, comme nous vous l'annoncions dès samedi sur France Bleu Béarn, au regard du règlement de la Ligue nationale de rugby, Colin Slade doit donc rendre son tablier jusqu'à la fin de la saison régulière. Une seule raison pourrait encore le pousser à rejouer, une inattendue qualification paloise pour les barrages de Top 14 au printemps.

Pour le demi de mêlée Thibault Daubagna, coéquipier de Colin Slade avec qui il compose la charnière, le forfait du All black est "un coup dur" pour l'équipe. "On connait les qualités de Colin Slade mais on a un effectif qui nous permet de combler son indisponibilité. On a d'autres très bons joueurs à ce poste et on fera sans Colin s'il ne revient pas. Tom Taylor a d'autres qualités. Il a plus un profil de passeur. Colin lui aime plus attaquer la ligne. Tom est très propre et a de grandes qualités techniques."

Le forfait de Colin est un coup dur mais on a d'autres joueurs." ► Thibault Daubagna, demi de mêlée

Plus récemment, l'affaire Palisson a eu bon dos aussi de rappeler tout le monde à l'ordre. Incroyable mais vrai dimanche 5 mars lors de la défaite à domicile de Toulouse face à La Rochelle. L'ailier du Stade toulousain, KO sur un placage lors d'un face à face avec le Rochelais Lévani Botia, est complètement dans les vapes. Mais il revient finalement en jeu après avoir respecté un break de dix minutes sur protocole commotion. Le vice-président de la Fédération française Serge Simon crie "au scandale".

Mais Smith est de retour

Heureusement, si une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, elle est cette fois accompagnée d'une bonne avec le retour du "papa" des lignes arrières Conrad Smith. Blessé à la cheville contre Montpellier le 31 décembre dernier, le centre néo-zélandais s'est fait opérer à Pau avant de suivre un protocole de récupération minutieux et le voilà de retour pour la venue du leader rochelais samedi au Hameau. Un retour qui tombe à pic face à la cascade de blessés derrière (Vatubua, Dupichot, Pourrailly) côté palois.

L'expérience de Conrad est primordiale pour le groupe." ► Frédéric Manca, entraîneur des arrières

"Vous le savez, son expérience est primordiale pour le groupe, répète l’entraîneur des arrières de la Section paloise Frédéric Manca. Conrad Smith est un leader par le jeu, c'est le régulateur de notre défense et il joue juste aussi en attaque. C'est pour ça qu'il a toutes ces sélections avec les All black. Je ne vous apprends rien. Son influence sur la ligne de trois-quart est énorme. Son retour est donc un plus et j'espère qu'il va nous aider à garder la confiance durant cette fin de saison."

Battre le leader La Rochelle

Mais pour se qualifier pour les phases finales du Top 14 comme évoqué, on parlait de chocs, les Béarnais vont déjà devoir se frotter à ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. La Rochelle reste sur neuf victoires consécutives en championnat, onze succès si l'on compte la Challenge Cup. Les Rochelais joueront d'ailleurs leur quart de finale vendredi prochain contre les Écossais d’Édimbourg. Mais la Section, corrigée la semaine dernière à Clermont, se doit de réagir et de gagner. Remporter même leurs deux derniers matchs à la maison qualifieraient presque les Palois.

La composition de l'équipe paloise sera donnée ce vendredi à 17 heures. Section paloise / Stade rochelais, le choc de cette 22ème journée de Top 14 samedi à 18h30, est à vivre dès 18 heures en intégralité sur France Bleu Béarn.

