Top 14 (J22) - La Section paloise calmée par le Stade rochelais qui s'impose au Hameau (23-13)

Et deux défaites consécutives pour la Section paloise qui tombe pour la 4e fois de la saison au Hameau face au leader rochelais 23 à 13. Les Palois 6e perdent une place au classement avant une semaine de coupure avec la coupe d'Europe.

La Section paloise s'incline au Hameau samedi soir 23 à 13 face à La Rochelle dans un stade à guichet fermé. Pourtant les Palois prennent un essai dans les premières minutes de jeu par Brock James (8e). Pau répond par Watisoni Votou au quart d'heure de jeu. Mais la Section est pénalisée à huit reprises en quarante minutes. 13 à 10 à la mi-temps grâce aux pénalités de Brock James pour les Maritimes, une pénalité de Tom Taylor pour les Béarnais, et deux cartons jaunes sortis contre Mackintosh (6e) et Botia (29e).

Nouvelle victoire des Jaune et Noir à l'extérieur ! Ils s'imposent à Pau, 23 à 13 ! #SPSR #FievreSR pic.twitter.com/Dspxkpfz5e — Stade Rochelais (@staderochelais) March 25, 2017

La Section n'a jamais pris le score

Au retour des vestiaires, le schéma reste le même qu'en première mi-temps. Les Béarnais sont dominés par la puissance et l'agressivité des Rochelais mais s'accrochent et parviennent à recoller au score, 13-13, sans jamais réussir à prendre l'avantage. A un quart d'heure de la fin, les Palois n'ont que trois points de retard (13-16) avant de voir leurs derniers espoirs douchés par le 2e essai rochelais marqué par Afa Amosa (70e). La Section donne tout en fin de match mais perd de dix points.

4e défaite de la saison au Hameau

C'est la deuxième défaite consécutive pour la Section paloise privée de Colin Slade et malgré le retour de Conrad Smith après celle à Clermont le week-end dernier, la 4e défaite à domicile cette saison après Toulon, Toulouse et Bordeaux. Les Palois ont maintenant une semaine de repos qui risque de leur faire du bien avec la coupe d'Europe le week-end prochain et avant le reprise du Top 14 et un déplacement chez le champion de France, le Racing 92 dimanche 9 avril à 12h30.

Les supporters entonnent la Honhada pour soutenir la Section : 12000 cœurs chantent à l'unisson pic.twitter.com/H88nVOW3EL — Section Paloise (@SectionPaloise) March 25, 2017

A LIRE AUSSI :