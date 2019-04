Top 14 (J22) – La Section Paloise sans honneur, laminée par La Rochelle (71-21)

Pau, France

Les soirées rugby se suivent et commencent douloureusement à se ressembler. En espérant qu’elles n’atteignent plus ce point culminant subi ce samedi soir à La Rochelle, pour la 22e journée de Top 14. Comme d’habitude, les hommes de Simon Mannix ont fait le déplacement avec l’envie d’en découdre et de retrouver leur jeu. Passée la deuxième minute, il n’y avait plus qu’une seule équipe sur le terrain.

La Rochelle va enchaîner les essais. Parfois, avec juste le temps de remettre la balle en jeu. En face, la Section Paloise subit, regarde les trains passés et peut-être aussi ses espoirs d’une fin de saison sereine. Car au lieu de se mettre à l’abri, la Section Paloise continue à compter sur les échecs d’Agen et Grenoble pour ne pas voir se rapprocher la place de barragiste.

Rien à retirer de cette rencontre, sinon des réponses qu’il faudra apporter d’urgence pour ne pas attiser les flammes qui couvent chez les supporteurs du Hameau comme au sein de l’équipe. Prochain rendez-vous à la maison, à 14h45, face au Racing 92. Un autre prétendant au Top 6…