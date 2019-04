Top 14 (J23) – La Section Paloise rassure et s’impose contre le Racing 92 (29-27)

La Section Paloise a su maîtriser le Racing et remporter, enfin, une belle victoire !

Pau, France

En sortant des vestiaires à 14h43, les yeux des 12 000 supporteurs présents au Stade du Hameau à Pau ce samedi étaient tournés vers le capitaine Quentin Lespiaucq et ses 14 hommes sur le terrain. Après le départ de Simon Mannix, l’objectif était simple : battre le Racing 92 et retrouver un collectif efficace et uni.

ET les premières secondes après le coup de sifflet vont rassurer le public. Colin Slade enchaîne les pénalités, Vatubua inscrit un premier essai, après une tentative ratée de Lestremau, puis un second de Votu qui s’élance sur près de 80 mètres. La première mi-temps semble idéale pour les Béarnais qui retournent au vestiaire avec 17 points d’avance (23-6).

Il fallait craindre un réveil des adversaires, et ce ser ale cas dans cette seconde période. Le Racing change de braquet mais les Palois se serrent les coudes, communiquent, jouent, réussissent et maintiennent un écart salvateur. Malgré trois essais du Racing durant la période, malgré un carton rouge contre Votu à l’heure de jeu, la Section Paloise s’impose. Et c’est bien là l’essentiel.

Prometteur avant de recevoir Grenoble. En attendant, c’est à Toulouse que cette nouvelle Section Paloise devra confirmer son efficacité.