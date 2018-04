Bordeaux, France

La Section Paloise pourra avoir des regrets après son déplacement en Gironde, ce samedi, pour la 23e journée de Top 14. Car les hommes de Simon Mannix n’auront jamais su trouver la faille dans la défense de l’Union Bordeaux Bègles face aux 18 000 supporteurs bordelais.

Et c’est un duel de buteurs qu’ont proposé les deux équipes durant la rencontre. A coup de pénalités et de réponses adversaires, la Section Paloise et Bordeaux-Bègles vont faire tourner le score. Mais à ce petit jeu, c’est Serin qui va se démarquer, en inscrivant l’unique essai de la rencontre avant la pause. Côté palois, c'est Colin Slade qui signe un retour réussi en réussissant 100% de ses pénalités.

Avec une défaite 18 – 19 en Gironde, la Section Paloise décroche un point de bonus, mais cela ne suffit pas dans une course au Top 6 qui se resserre à trois journées de la fin du championnat. Le prochain match se jouera au Stade du Hameau samedi prochain dès 18h face à Agen.