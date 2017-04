Top 14 (J23) - La Section paloise se déplace au Racing 92 sous un air de phases finales

La Section joue sa 6e place au classement ce dimanche midi chez le champion de France, le Racing 92. A quatre matchs de la fin de saison régulière, le sprint final est lancé en vue des phases finales de Top 14.

Il n'y a plus de calcul à faire en Béarn. Le sprint final est lancé en vue des phases finales de Top 14. La Section paloise joue sa 6e place au classement ce dimanche midi sur la pelouse du Racing 92, champion de France en titre, éliminé dès la phase de poule de la coupe d'Europe mais toujours en course pour défendre son titre national.

A quatre matchs de la fin de saison régulière, les Béarnais doivent retrouver le chemin de la victoire après deux défaites consécutives à Clermont et face à La Rochelle il y a quinze jours. "On a fait une très bonne semaine d'entrainement, précise le coach des avants palois Carl Hayman. Le Racing représente déjà un match de phases finales. On sait que si on gagne deux des quatres derniers matchs, on aura une chance de jouer les barrages."

On doit gagner deux des quatre derniers matchs." Carl Hayman, entraineur des avants palois

Mais malgré l'affaire de dopage aux corticoïdes et la fusion avortée avec le Stade Français, le Racing 92 n'est pas mort et compte un match en retard sur les Palois avant cette 23e journée. "Avec ce qu'il leur est arrivé cette saison, ils vont avoir envie de terminer sur une note positive, ajoute le talonneur béarnais Quentin Lespiaucq. Là, ils ont l'occasion en nous battant de nous passer devant au classement. A nous de leur montrer qu'on tient à notre place !"

Jamie Mackintosh hospitalisé

Pour ce premier matchs d'une série de deux déplacements consécutifs à Paris, la Section doit faire sans son pilier gauche Jamie Mackintosh, hospitalisé en début de semaine et remplacé par Jérémy Hurou. Son nom s'ajoute à la longue liste de cadres indisponibles côté palois. (Slade, Smith, Pierre, Coughlan) Jalé Vatubua fait son retour au centre de l'attaque ainsi que Taniela Moa sur le banc, pas convoqué depuis le 31 décembre contre Montpellier.

Voilà pour le terrain. En dehors de ce qui va se passer sur la pelouse de Colombes, ce déplacement à Paris sera certainement décisif concernant le cas de Louis Dupichot. L'ailier parisien prêté par le Racing 92 à la Section cette saison est encore sous contrat pendant deux ans avec le club francilien. Et son président Jacky Lorenzetti l'a dit cette semaine sur France Bleu Béarn : "Louis est attendu de pied ferme à la reprise de l'entrainement cet été."

.@JackyLorenzetti @racing92 : "Y a pas de négociation. @Lapiche4 est attendu de pied ferme à la reprise de l'entraînement cet été." #FBSport — Alexandre Vau (@AlexandreVau) April 7, 2017

Racing 92 / Section paloise, coup d'envoi 12h30, à vivre en intégralité dès midi sur France Bleu Béarn.

