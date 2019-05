Top 14 (J24) – La Section Paloise en pleine déroute à Toulouse (83 à 6)

Pau, France

Difficile de trouver des mots face à une telle déroute. La Section Paloise a rendu une copie blanche sur le terrain d’Ernest-Wallon à Toulouse, ce samedi après-midi, en ouverture de la 24e journée du Championnat de Top 14. Alors même que son maintien n’est pas encore assuré, et que Grenoble affronte Agen à 18 heures.

Si Tom Taylor va ouvrir le match avec une pénalité inscrite à la 6e minute, ce sera trois des six petits points inscrits par les Palois au cours de la rencontre… et même au cours des 20 premières minutes. Ensuite, le Stade Toulousain va dérouler son jeu, énervé par un premier essai de Maxime Médard refusé à la 9e minute. Les essais qui vont s’enchaîner encore plus lourdement que face à La Rochelle et qui vont mettre la Section au fond du trou.

Six essais toulousains avant de retrouver les vestiaires, et la Section est déjà menée 40 à 6, sans véritable espoir de pouvoir recoller au score. L’ambition est juste de ne pas sombrer dans la seconde période.

C’est pourtant ce qu’il va se passer. Sept essais de plus pour Toulouse qui fait tourner les marqueurs pour faire plaisir à toute l’équipe. La Section Paloise ne peut que collectionner les cartons jaunes en fin de match, terminant la rencontre à treize. C’est aussi le nombre d’essais inscrit par Toulouse, contre zéro pour des Béarnais qui auront deux semaines pour se remettre avant la réception de Grenoble au Hameau. Pour un match qui pourrait être capital pour son avenir.