Top 14 (J24) - La Section paloise peut confirmer au Stade français que Paris lui réussit

Revenus du Racing 92 avec un point de bonus défensif dimanche, les Palois remontent à Paris y affronter le Stade français ce samedi. A trois matchs de la fin, la Section doit regagner si elle veut participer aux phases finales du Top 14.

Battus consécutivement par Clermont, La Rochelle et le Racing 92 dimanche, la Section a calé. Pour l'instant, les Palois sont 5e et donc virtuellement qualifiés. Mais ils doivent vite se remettre à gagner s'ils veulent participer aux phases finales. Il reste trois matchs de la phase régulière aux Béarnais pour se relancer dont un premier à Paris ce samedi, au Stade français 10e de Top 14 avant cette 24e journée. Pour le demi de mêlée palois et ancien Parisien Julien Tomas, la Section doit encore gagner deux matchs dont un à l'extérieur.

Il faut qu'on gagne un match à l'extérieur, Paris ou Toulon." ►Julien Tomas, demi de mêlée de la Section

"On n'a plus le droit à l'erreur. Il y a déjà notre dernier match au Hameau contre Brive à bien négocier. Après, il faut gagner un match à l'extérieur, soit Paris, soit Toulon. Là, c'est le Stade français qui se présente. Julien Tomas, champion de France avec le Stade français il y a deux ans, connait bien. C'est une équipe joueuse, retrouvée depuis l'épisode de la fusion et qui va jouer une demi-finale de Challenge Cup (contre Bath le 21 avril). Nous, quand on voit notre 2e mi-temps au Racing 92, il faut qu'on soit capable de reproduire ça tout au long du match."

Tomas, Dupichot et Mackintosh de retour

Si les Palois sont toujours orphelins de Colin Slade, et de Julien Pierre, Conrad Smith et James Coughlan proches du retour, ils récupèrent déjà Jamie Mackintosh après son opération et Louis Dupichot remis d'une blessure à la cheville. Le jeune Parisien qui retournera au Racing 92 cet été sera lui titulaire. Sorti sur protocole commotion au Racing 92, Tom Taylor n'est pas du voyage remplacé par Brandon Fajardo, très en vue dimanche et associé donc à Julien Tomas. Et puis, retour de Santi Fernandez, cinq mois après sa dernière opération du péroné.

Stade français / Section paloise, coup d'envoi 18h30, à vivre dès 18 heures en intégralité sur France Bleu Béarn.

