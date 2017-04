Top 14 (J25) - La Section paloise veut soigner sa sortie contre Brive samedi au Hameau

Double enjeu pour les Palois samedi qui reçoivent Brive. Offrir une dernière victoire à leur public et aux joueurs qui ne fouleront plus la pelouse du Hameau. Mais aussi gagner pour continuer à rêver à une place de barragiste en fin de saison.

Dernier match de la saison au Hameau pour la Section paloise samedi. A moins que les Palois ne décrochent un quart de finale à domicile, ce qui parait difficile maintenant. Il reste deux matchs. Les Béarnais reçoivent Brive avec l'objectif de renouer avec la victoire après quatre défaites consécutives, mais aussi d'offrir au public et à leurs supporters une dernière victoire au Hameau avant la fin du Top 14 et du lifting du stade.

Fred Manca : "il faut offrir un très gros match pour notre dernière devant notre public ! Ils nous ont aidé tout au long de la saison!" pic.twitter.com/KSLQ1GWHPu — Section Paloise (@SectionPaloise) April 27, 2017

La dernière de Jacquot et Coughlan

Section paloise / Brive, coup d'envoi 18h30 samedi , à vivre en intégralité dès 18 heures sur France Bleu Béarn. Ne soyez pas en retard ! Avant le match, les joueurs sur le départ seront honorés pour leur dernière au Hameau comme James Coughlan et Julien Jacquot. Après dix saisons à la Section, le pilier gauche, 35 ans bientôt quitte Pau pour devenir entraineur-joueur à Morlaàs. Il sera mis à l'honneur comme il se doit avant le coup d'envoi.

Et puis, ce sera au tour de James Coughlan, arrivé en 2014 dans les bagages de Simon Mannix en provenance du Munster. Le 3e ligne irlandais entrera seul sur la pelouse avant les autres titulaires du match. De quoi offrir au futur retraité de 36 ans une standing ovation. Même si James Coughlan devrait rester en Béarn et à la Section. On parle de lui dans le staff palois. Il pourrait se rapprocher de la formation des jeunes.

