Top 14 (J26) - La Section Paloise chute à Toulon, la saison est terminée

Il fallait une victoire de Pau, mais aussi la défaite du Racing. Les supporteurs y ont cru jusqu'au bout. Mais la saison est terminée pour la Section Paloise.

On y a cru jusqu'au bout. D'abord parce que le racing 92 et le Stade Français ont été malmené durant une grande partie de la soirée, ce samedi, tandis que la Section Paloise se déplaçait à Toulon.

Et même si le stade Mayol portait son équipe vers une victoire, les Palois ne se sont pas laissés impressionnés par des pénalités non sanctionnées et des essais toulonnais marqués dès l'entame du match.

Mais malgré ses deux essais, les Palois vont voir leurs dernières chances de qualification pour les phases finales s'envoler. D'abord en perdant à Toulon 32 à 12, puis en voyant le Racing 92 basculer en tête à quelques minutes de la fin de cette dernière journée de Top 14.

La Section Paloise part en vacances sur une 9e place, laissant aux Parisiens du Racinq 92 la 6e place. Le Stade Français rate la marche lui aussi, en terminant 7e.