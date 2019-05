Top 14 (J26) – La Section Paloise part en vacances sur une défaite (31-17)

Pau, France

La fête est belle au Stade Jean-Bouin à Paris pour célébrer la fin de saison et les partants. Si le Stade Français n’a pas pu se qualifier pour les phases finales du championnat de Top 14, il a réussi à s’imposer face à une Section Paloise encore à la peine, même si elle n’a pas sombré comme lors de ses deux derniers matchs à l'extérieur.

Une première mi-temps avec le frein à main

Le premier essai sera parisien et interviendra dès la deuxième minute de jeu. Ce sera le 100e de Julien Arias à sous les couleurs parisiennes, à l'occasion de son dernier match. Il faudra attendre la 20e minute pour voir le premier essai palois signé Lestremau, et surtout un véritable moment d’engagement des Béarnais.

La seconde période sera plus équilibrée entre les Parisiens et les Palois. Deux essais partout (de Le Bail et Fournier pour la Section) plus un refusé à Antoine Hastoy à la 41e minute concluent le match sur le score de 31 à 17.

Une saison « dure à tous les points de vue » expliquera Thibault Daubagna au micro de France Bleu Béarn à l’issue de la rencontre. Des regrets mais une volonté de reconstruire un nouveau chapitre dans l’histoire de la Section Paloise dès cet été.

Et voir au-delà de cette onzième place, et des crises à répétitions, qui auront marqué cette saison.