Top 14 (J26) - La Section paloise a peu de chance de se qualifier dans l'enfer de Mayol, à Toulon

La Section peut s'offrir une fin de saison en apothéose en gagnant chez le triple champion d'Europe toulonnais ce samedi. Et si le Racing 92 et le Stade français ne gagnent pas, alors les Béarnais seront qualifiés pour les phases finales de Top 14. Un exploit.

A priori, c'est le dernier match de la saison pour la Section paloise ce samedi soir chez l'ogre toulonnais. Autant on rêve que les Palois réalisent l'exploit de gagner sur la pelouse du RCT. Mais pour se qualifier pour les barrages de Top 14 dans quinze jours, les Béarnais doivent aussi espérer dans le même temps que le Racing 92 et le Stade français ne gagnent pas. Tous les matchs auront lieu à 20h45. Pour le champion de France, ce sera à domicile contre Bordeaux, pour le second en déplacement à Montpellier.

Trois ex Toulonnais d'entrée

Pour ce dernier match de la saison régulière de Top 14, la Section retrouve son arrière Charly Malié, de retour de suspension. Le staff dont l’entraîneur des avants et ancien pilier droit All black de Toulon Carl Hayman, de retour dans la Rade sur le banc béarnais, ont décidé aussi de titulariser ses trois ex-Toulonnais. Rien de très étonnant pour Steffon Armitage en 3e ligne et Tom Taylor à l'ouverture et au but.

Un peu plus en revanche pour Pierrick Gunther, plus souvent remplaçant mais très motivé par l'idée de revenir jouer sur la pelouse du stade Mayol ou il a éclaté il y a près de dix ans, avant de partir à Lyon, Oyonnax puis Toulon.

Planté arrive. Moa pas conservé

En attendant le match, le club a officialisé ce jeudi l'arrivée de l'ailier clermontois, Adrien Planté, cet été pour deux saisons. Un ailier expérimenté, 32 ans, et 2 sélections chez les Bleus. Le club doit se renforcer à ce poste après les départs de Louis Dupichot, de retour au Racing 92, et Mosèse Ratuvou. C'est la 10e recrue de la Section paloise en vue de la saison prochaine. A ce stade donc, l'essentiel du recrutement est effectué. Mais il reste encore à régler certains dossiers comme celui de Taniela Moa.

Toulon / Section, coup d'envoi 20h45

On a annoncé le match de samedi dernier contre Brive comme celui de la dernière chance pour lui. Le demi de mêlée tongien, titulaire, n'a pas convaincu. Pire ! Il est sorti à la demi heure de jeu, hors sujet, remplacé par Thibault Daubagna. L'affaire semble scellée. Le club a prévu de le voir après Toulon pour lui signifier son départ. Si Taniela Moa s'en va, il ne restera que deux demi de mêlée de métier dans les rangs palois, Daubagna et Julien Tomas. Ce qui veut peut-être dire que le mercato n'est pas fini.

