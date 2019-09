Top 14 (J3) – La Section s’impose face à Agen au bout du suspens (18-12)

Pau, France

Comme cela arrive souvent, les Agenais ont donné des sueurs froides aux Palois, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Pourtant, les supporteurs palois ont pu s’enflammer durant le premier quart d’heure de jeu où la Section Paloise mène 6 à 0 grâce à deux pénalités réussies par Antoine Hastoy.

Mais Raphaël Lagarde va mettre Agen en tête au tableau d’affichage grâce à un essai. 6 à 7 et l’essai de Pessenti refusé à la demi-heure de jeu va envoyer les adversaires du soir en tête à l’heure de la pause.

C’est Malik Hamadache qui va redonner de l’élan à la Section grâce à un essai inscrit dès l’entame de la seconde période, et qui permet aux Palois de dominer au score. Mais Agen est toujours en embuscade et va continuer à faire souffrir les locaux. Un essai agenais à l’heure de jeu va les faire repasser en tête. Et le manque de réussite d’Antoine Hastoy, des balles perdues et un manque d’efficacité collective va envoyer les Agenais vers la victoire.

Mais c’était sans compter la fulgurance de Votu à cinq minutes de la fin du match et son essai transformé. La victoire est acquise par la Section Paloise 18 à 12, et les quatre points qui vont avec. La Section remonte au classement provisoire avant de se déplacer à Clermont samedi prochain dès 17h30 sur France Bleu Béarn.