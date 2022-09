TOP 14 (J3) - Les champions de France montpellierains attendus à Brive en Corrèze

A peine sur leur petit nuage après la victoire (17-6) face à Perpignan, qu'il faut en redescendre. Brive affronte un gros morceau ce samedi (17 heures) en la personne des champions de France Montpellier. "C'est une bonne équipe, ce sont les champions de France" s'exclame Abraham Papali'i, la nouvelle recrue néo-zélandaise. "Ils ont fait une bonne saison l'an dernier. C'est un bon défi pour nous" complète-t-il avant d'ajouter "Je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe, surtout si on s'en tient au plan de jeu" défini par les coachs.

Une équipe avec peu de changement par rapport au XV titulaire à Perpignan

Face aux 11 blessures qui ronge les brivistes (dont trois lors du dernier match : Luka Japaridze, Tevita Ratuva et Lucas Paulos), le staff a encore une fois fait confiance aux jeunes. Ces blessures à répétition n'inquiètent pas outre mesure le coach en charge de la mêlée Goderzi Shvelidze. "Non, on a fait confiance aux jeunes, il faut qu'on continue comme ça. Il faut qu'on progresse pour avoir plus de marge sur la première ligne car ça se blesse plus vite. Mais on a de la marge : la semaine dernière Nathan (Fraissenon) a fait une bonne rentrée et Wes (Tapueluelu) a fait une bonne partie"

Le pilier tongien sera de nouveau titulaire ce samedi contre Montpellier, associé à Motu Matu'u et à Pietro Ceccarelli. Nathan Fraissenon sera de nouveau le pilier gauche suppléant. Pour Tapueluelu, ce match "va être un gros match". Mais à Perpignan, il a montré qu'il était un cran au dessus de la saison dernière. "Pour moi, l'an dernier, tout partait de la confiance. Je n'avais pas confiance en moi. Alors que cette année, j'ai compris de quelle manière je devais me concentrer avant les matchs". Des progrès vus par la nouvelle recrue Abraham Papali'i.

"Wesley est là depuis trois ans avec Brive, il a déjà de l'expérience. En étant jeune, ça lui a permis de progresser naturellement. Il a fait son premier match la semaine dernière et il a bien joué. J'ai hâte de le voir au fil de la saison"

A noter dans la composition briviste une deuxième ligne inédite avec la première titularisation du hollandais Renger Van Eerten et de la nouvelle recrue Julien Delannoy. Oscar Rixen, 20 ans, honorera sa première feuille de match avec les pros. Quant à la ligne arrière, elle ne change pas par rapport à celle qui a débuté contre Perpignan la semaine dernière.

Les Montpellierains avec des internationaux en Corrèze

Les champions de France, qui restent sur un succès 29-10 contre les bordelais, viennent avec des intentions en Corrèze, selon la formule consacrée. Parmi eux, on constate de nombreux internationaux : Mohamed Haouas est remplaçant, tout comme l'italien Paolo Garbisi. La charnière sera mi-française, mi géorgienne (Aprazidze/Carbonel).