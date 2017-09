TOP 14 J3 - Pau s'impose à la maison face à Lyon (30 à 14)

Avec un jeu offensif et structuré, la Section Paloise a su rassurer son public du Hameau en s'imposant face à Lyon. Victoire finale 30 à 14.

On n’en attendait pas moins de la Section Paloise pour ce premier match à domicile. Un jeu structuré, offensif et efficace, après deux échecs à Toulon et Toulouse.

La première mi-temps a été paloise grâce à un doublé de Votu (10e et 35e), et l’essai de Watubua (32e), tous transformés par Tom Taylor. Le seul regret, outre quelques beaux ballons près de la ligne d’essai lyonnaise, restera l’essai refusé à Thibault Daubagna qui aurait permis d’assommer les adversaires.

A la pause, la Section Paloise mène 27 à 7, et peut affronter la seconde mi-temps avec moins de pression.

De la pluie mais une belle victoire

A la reprise, la pluie s’est invitée dans le match, donnant un jeu plus brouillon face à un ballon glissant. Le jeu va alors s’enliser, offrant un essai lyonnais à la 55e minute, précédé d’une pénalité tirée par Tom Taylor. Le score à l’heure de jeu, 30 à 14, sera le score final de cette rencontre.

La Section Paloise s’offre une première (belle) victoire de la saison, lui permettant de remonter au classement. Samedi prochain, la Section reste à la maison pour recevoir Castres dès 18 heures.