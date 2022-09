TOP 14 (J4) - Brive repart de Castres sans point pour la première fois de la saison (12-6)

Les brivistes repartent de Castres sans point ce soir. Le CAB perd 12 à 6 face à Castres. Très vite mis sous pression par le pied de Dumora, les Castrais comme les Brivistes n'ont pas réussi à déployer du jeu, malgré les conditions sèches en début de match. Néanmoins, le CAB reste toujours à portée de fusil des Tarnais, en réduisant l'écart pour qu'il n'augmente pas au dessus de six points d'écarts. Les castrais ne profitent pas de séquence de jeu à cause de leur indiscipline et de leurs fautes de main.

Sous la pluie en deuxième mi-temps, les brivistes n'ont pas le ballon et surtout n'arrivent pas à sortir de leur camp. La mêlée et la touche faillissent à plusieurs reprises et donnent l'occasion à Julien Dumora de prendre les points. Mais le buteur castrais loupe le coche et une dernière séquence de jeu permet au jeune Tom Raffy de prendre trois points. Malheureusement, il échoue à permettre à son équipe d'obtenir le bonus défensif.