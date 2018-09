Face à Clermont, la Section Paloise est passée à deux doigts de la victoire. Cinq minutes de trop qui ont vu l'adversaire prendre le dessus, et les points (23-27). Seuls le bonus et la frustration sont laissés aux Palois.

Pau, France

La déception était dans les mots des joueurs de la Section Paloise, lors des premières réactions au micro de France Bleu Béarn, quelques minutes après le coup de sifflet final entre Pau et Clermont. Pour cette 4e journée de Top 14, les Palois recevaient une des grosses équipes de ce début de championnat. Mais les Clermontois n’avaient la grande forme qu’on leur a connue lors des trois premiers matchs.

Et la Section Paloise va grandement en profiter en inscrivant les premiers points, grâce à Colin Slade et Jessy Mogg. Mais surtout à la demi-heure de jeu en décrochant le premier essai de la rencontre. La Section Paloise mène alors 13 à 6. Et l’essai de Clermont avant la pause n’empêche pas les Palois de rester en tête face à leur public.

La seconde période va démarrer sur le même rythme. Des erreurs clermontoises et une efficacité paloise vont se concrétiser avec un nouvel essai palois, signé Charly Malié. Et jusqu’à la 75e minute, tout va bien.

Mais l’indiscipline paloise, marquée par le carton jaune de Lucas Rey à la 69e minute, va faire virer la rencontre. Clermont inscrit un essai, prenant la tête d’un petit point. Une dernière pénalité et les adversaires prennent les points de la victoire, ne laissant que le bonus à la Section. De la déception. Beaucoup de déception. Et une frustration qu’il faudra faire oublier dimanche prochain, dès 12h30, contre le Stade Français au Hameau.