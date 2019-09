Top 14 (J4) – La Section Paloise s’offre une victoire historique à Clermont (28-37)

Dominant au score et sur le terrain, la Section Paloise a su prendre le dessus sur Clermont Auvergne. Une victoire historique, belle et motivante, sur le score de 37 à 28, pour la suite de la saison.

Pau, France

Partir à Clermont et gagner, ce n’était pas le pari le plus facile à relever pour la Section Paloise. Les Palois le savent, l’antre Michelin ne leur réussit que rarement. Mais venir décomplexé au parc des sports Marcel-Michelin peut permettre de réaliser des exploits. Après avoir arraché le ballon dans un maul à cinq mètres de l’en-but clermontois, Kuffner montre l’exemple avec un essai à la 4e minute, complété par un Colin Slade en grande forme. La Section mène au score et mènera jusqu’à la ??e minute du jeu, grâce à une gestion efficace du jeu.

Après un essai clermontois, l’essai de pénalité acquis à la 17e minute permet de conserver la main sur le match. La Section mène 6-17 à la demi-heure de jeu, et l’essai inscrit par les Jaunarts avant la pause ne va pas faire chuter la détermination des Béarnais.

Au retour des vestiaires, Colin Slade va montrer que les Palois sont déterminés à l’emporter en inscrivant un essai, qu’il va lui-même transformer. Les essais vont alors s’enchaîner des deux côtés, mais la Section maîtrise son match et conserve la tête au score. Et même quand Clermont revient à trois longueurs par deux fois, les hommes de Godignon et Manca ne lâchent rien. Samuel Marquès et Colin Slade vont enfoncer le clou.

La victoire est là, 28-37. Elle est belle et presque historique puisque la dernière de Pau à Clermont remontait au 19 janvier 2002 ! Une petite pause la tête pleine de belles choses et la Section enchaînera avec un nouveau déplacement face à des Toulousains qui viennent d’échouer face à La Rochelle.