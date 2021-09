Top 14 (J4) - Le CA Brive engrange des retours avant d'affronter Bordeaux-Bègles

Ce sont des renforts de poids qui rejoignent le CA Brive pour ce deuxième déplacement de la saison. Les brivistes, actuellement troisième de Top 14, ont beau avoir remporté deux victoires bonifiées à domicile, ils n'ont glané aucun point à l'extérieur. "On a pris une fessée à Montpellier" reconnaît même l'entraîneur de la touche Arnaud Méla. "Donc, il ne faut pas être confiant. Si on est confiant et qu'on a pas peur de Bordeaux, le score va être le même qu'à Montpellier" prévient, à la Urios, Arnaud Méla.

"C'est une équipe trop au-dessus de nous pour se permettre d'aller là-bas à 70%"

C'est peut-être pour cela qu'on voit plusieurs joueurs revenir dans le groupe. Parmi eux, Thomas Laranjeira, l'arrière, qui sera capitaine ce samedi après-midi. "J'ai eu une grosse préparation physique. J'ai joué 40 minutes la semaine dernière face à Pau. Physiquement, je vais aussi me jauger" estime-t-il.

Thomas Laranjeira, l'arrière du CAB, sur sa reprise après son opération à la hanche Copier

Six géorgiens dans le groupe

Dans la composition, on note aussi le retour d'Otar Giorgadze. Le troisième ligne géorgien "se sent bien", après une grosse blessure au genou droit. "J'ai passé 8 mois en rééducation. J'ai rejoué à Montpellier, mais c'était dur, il faisait chaud". Ce samedi, il va pouvoir se jauger contre une "grosse équipe de Bordeaux". Autour de lui, trois géorgiens dans le XV titulaire, dont une charnière Lobzhanidze-Abzandadze. "Bien sûr, ça fait plaisir de partir avec les copains, mais aussi avec les autres. On est tous des copains" souligne le pilier Soso Bekoshvili.

Les piliers auront d'ailleurs fort à faire ce samedi. Alors que la conquête semble bien fonctionner, la stratégie de Jérémy Davidson est de partir sur 6 avants et 2 trois-quarts. D'où effectuer un grand turnover sur les phases de mêlée ou de touche. Face à eux, une équipe avec beaucoup de stars, dont Cameron Woki, Ben Lam ou encore Mathieu Jalibert. "On va voir ce qu'on a dans nos tripes" prévient Arnaud Méla. "C'est un match où il va falloir être tout le temps sur les pieds et se vider."

"Si on les laisse sortir des ballons rapides deux ou trois fois d'affilée, on risque de voir Jalibert sortir des coups de pieds rasants ou par dessus. Il faut qu'on soit constant"

La composition de l'Union Bordeaux-Bègles

La composition du CA Brive