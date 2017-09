Top 14 | J5 : La Section paloise à la recherche d'un premier succès à l'extérieur à Agen

Après avoir enchaîné deux victoires à domicile contre Lyon et Castres, les Palois visent une première victoire à l'extérieur cette saison, mais avec une équipe remaniée et un adversaire, Agen, déjà dans l'obligation de gagner.

La Section paloise vise une 1ère victoire à l'extérieur samedi après-midi à Agen. Après avoir perdu à Toulon et Toulouse puis gagné à domicile contre Lyon et Castres, les Palois peuvent enchaîner une 3e victoire consécutive. Mais attention au promu agenais, battu une première fois à domicile par La Rochelle (20-15) cette saison, les Agenais 12e doivent réagir.

9 changements dans le XV de départ

Beaucoup changements opérés dans le XV de départ palois, après une première série de quatre matchs. Devant, Julien Pierre et Steffon Armitage sont laissés au repos. Même chose pour Tom Taylor et Watisoni Votu derrière. A noter la première de l'ailier Adrien Planté, arrivé de Clermont cet été et la 2e titularisation de Baptiste Pesenti.

