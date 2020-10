Top 14 (J5) : La Section Paloise s'impose avec détermination face à Bordeaux Bègles (29-24)

Malmenée durant les vingt premières minutes, la Section Paloise ensuite mieux maîtrisé son sujet pour prendre les devants, et enfin résister dans les dernières secondes. Une belle habitude des Palois qui permet de battre l'Union Bordeaux-Bègles 29 à 24.

Cinq matchs, trois victoires, un nul et une défaite, le résultat de ce début de championnat de Top 14 est bon pour la Section Paloise. Une troisième victoire acquise ce samedi au Hameau face à l'Union Bordeaux-Bègles, dans la douleur. Les Girondins sont un gros morceau, ils l'ont prouvé dans l'entame du match. Les vingt premières minutes sont totalement à l'avantage des Bordelo-Béglais, dominateurs dans les rucks et récompensés par un essai et deux pénalités (0-13, 18e).

Alexandre Dumoulin : "On rentre encore sur le terrain avec un peu de flottement"

Encore du retard à l'allumage

Comme face à Lyon, le départ des Béarnais est loin d'être idéal, mais à coup de pénalités, Hastoy grignote le retard jusqu'à la pause, 9-16. Dès la reprise, un essai de pénalité accordé suite à une action conclue sur la ligne d'en-but adverse par Watisoni Votu va remettre les deux équipes à égalité (16-16, 43e), et enfin lancer la Section. Dès lors, c'est la Section qui domine, et manque plusieurs fois l'occasion de passer devant. Si Lucu a passé une pénalité pour l'UBB, c'est un essai de Septar dans les dix dernières minutes qui lance les Béarnais vers un succès long à se dessiner. Dans les ultimes secondes, un dernier sursaut girondin, concrétisé par un essai a fait parcourir un frisson dans les tribunes du Hameau, mais c'est bien la Section qui s'impose, 29-24, pour rester sur le podium du Top 14.