TOP 14 (J5) - Le CA Brive veut faire sa fête à Bayonne

"On a besoin de gagner pour continuer à avoir de l'espoir d'une très belle saison." Les mots sont clairs et forts de la part du coach et manager du CAB Jeremy Davidson. C'est vrai que depuis mars dernier, Brive n'a toujours pas obtenu de victoire dans son antre du Stadium, malgré deux bonnes performances contre Lyon et Montpellier. "On aurait pu faire mieux" concède sans détour le coach nord-irlandais. Le besoin de victoire est donc total.

Bayonne, un concurrent direct pour le maintien

Les bayonnais ne s'y trompent pas. "Je dirais que la pression est plus forte sur eux" explique tranquillement le manager de l'Aviron Bayonnais Grégory Patat. "Bien sûr qu'il y a de beaucoup de pression" reconnait Jeremy Davidson, "mais je crois que les joueurs ont gardé confiance. Ils sont hyper positifs et se sont bien entraînés toute la semaine."

"Les joueurs ont à cœur de montrer à tout le monde les belles choses qu'on a déjà vu cette saison et qu'on peut encore faire mieux" - Jéremy Davidson

Pour cela, Brive garde la même ossature que l'équipe qui a perdu de peu contre Castres, avec le retour de certains blessés et cadres préservés comme Thomas Laranjeira ou Stuart Olding. On reverra aussi Aaron Grandidier, qui sera titularisé pour la première fois contre cette équipe de Bayonne. "Je sais que c'est un match important alors débuter contre Bayonne, je suis hyper reconnaissant envers le club" a réagi l'ailier polyvalent.

Premières au Stadium pour Grandidier et Raffy

Si la semaine dernière, il n'a eu que peu de ballons à se mettre sous la dent, il espère désormais montrer ses qualités au public briviste. "Une victoire serait top" ajoute le franco-britannique. "Bayonne, c'est une équipe qui a quand même trois joueurs avec des grosses qualités de jeu au pied. Nous, en tant qu'ailier, on a eu un gros focus sur la couverture et comment être efficace sur ce point là. On a un gros job à faire aussi en défense. Je pense qu'on fait une très grosse prestation en défense contre Castres donc il faut juste garder cette intensité, cette ambition de ne pas leur laisser marquer d'essai."

La dernière rencontre entre Brive et Bayonne au Stadium, c'était le 6 septembre 2020. Brive l'avait emporté 43 à 20.