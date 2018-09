Du spectacle et une révolte. Montpellier a surclassé (66-15) une équipe de Toulouse remaniée ce dimanche au GGL Stadium en clôture de la 5e journée de Top 14. Le Stade Toulousain a été vite réduit à 14 contre 15 dès le 17e minute après un carton rouge pour P.Faasalele pour placage dangereux.

Après la claque reçue à Lyon, le MHR voulait se relever, c'est chose faite avec neuf essais au compteur. Les cadres ont réveillé une équipe héraultaise méconnaissable en ce début de saison. Louis Picamoles, le capitaine, a inscrit un quadruplé. Ce succès avec bonus offensif contre Toulouse permet à Montpellier de remonter à la 8e place au classement.

"L'équipe avait vraiment à cœur de montrer un autre visage parce qu'on avait quand même un sentiment de honte après Lyon. On se devait et on avait envie de réagir face à Toulouse mais on ne va pas s'enflamer" - Louis Picamoles, le capitaine du MHR