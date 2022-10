TOP 14 (J6) - Brive se noie dans la rade toulonnaise et n'inscrit aucun point (47-0)

Paul Abadie et ses coéquipiers ont été impuissants de la première à la dernière seconde

3 essais en 10 minutes. Brive, qui n'avait pas encaissé d'essais à l'extérieur depuis le début de la saison, a rattrapé son retard. Kolbe, Waisea et Paiua'a ont mis à mal la défense briviste qui a plié plusieurs fois en début de rencontre. Difficile ensuite de tenir le score à 21-0. Pourtant les brivistes tentent et ont des munitions avec leur conquête, touche comme mêlée. Mais, ils n'arrivent pas à concrétiser leurs temps forts, comme à la 18e minute, ou pendant plusieurs séquences, Brive se retrouve à trois mètres de la ligne toulonnaise...avant d'être penalisée. Au retour des vestiaires, Brive va continuer à souffrir, avec un carton rouge pour Paul Abadie dès la 42e minute pour un coup sur la tête. En deuxième période, Brive ne surnagera pas et succombera, achevés par les individualités collectives des toulonnais.