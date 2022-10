TOP 14 (J6) - CA Brive : grandes premières pour Raffy et Bedou, la jeunesse au pouvoir face au grand RCT

24 et demi. C'est l'âge moyen de l'équipe de Brive qui va affronter le RC Toulon ce samedi (17 heures) au stade Mayol. La jeunesse semble avoir pris le pouvoir à Brive avec notamment la première pour deux jeunes joueurs : Tom Raffy à l'ouverture et Noé Bedou en numéro 8.

Le plus âgé du groupe sera le pilier sud-africain Marcel Van der Merwe. En troisième ligne, Lucas Paulos sera le plus âgé à seulement 24 ans. A la charnière, Paul Abadie devra épauler le jeune Tom Raffy. "C'est un super joueur, doué, avec énormément de maturité technique. J'espère qu'on fera une belle prestation tous les deux". Pour lui, l'encadrer aura pour objectif de "le soulager" sur certains points, "être davantage dans la communication". "Mais ce sont des joueurs aboutis qui n'auront peut-être pas besoin de ça" estime le demi-de-mêlée.

Face aux brivistes, Kolbe et Ollivon

Le CAB sera dès la mi-journée de samedi plongé dans l'atmosphère si particulière de Mayol. "Moi, ça me galvanise" ajoute, le sourire aux lèvres Paul Abadie. "Mayol c'est très hostile. Les supporters sont très attachés à leur club et ils te montrent que tu n'es pas le bienvenue. Mais c'est plaisant" ajoute le pilier Dan Brennan, qui revient de blessure. Il n'est pas du tout gêné d'affronter Kolbe et son équipe.

"Si on joue en Top 14, c'est pour jouer contre les meilleurs joueurs. Plus c'est dur, plus c'est plaisant de gagner à la fin"

Encore faudra-t-il gagner à la fin. Coup d'envoi du match à 17 heures, avant-match dès 16h50 sur France Bleu Limousin.