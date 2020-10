Top 14 (J6) – La Section Paloise, à la peine à Clermont, s’incline 50-29

Le dernier essai après le coup de sirène est symbolique d’une soirée difficile pour la Section paloise. Il manquait un essai à Clermont pour décrocher le point de bonus offensif, les Auvergnats l’ont inscrit avec facilité pour un score final de 50 à 29.

La Section Paloise a subi durant toute la rencontre. A la demi-heure de jeu, les rugbymen béarnais sont déjà menés 24 à 3 et il faudra attendre la 36e minute pour voir Julien Fumat inscrire le premier essai palois. Et quand Eliott Roudil inscrit un second essai, pour réduire le score à neuf longueurs de regard (24-15) à la pause, on pouvait penser que la Section allait refaire le coup de la remontée.

Mais l’Auvergne n’a que ses volcans d’éteints, en tout cas pas ses rugbymen. Et Clermont va enchaîner les réussites, la Section va courir après le score, inscrivant deux essais en seconde période. Score final sans appel, 50 à 29.

Il faudra retrouver la victoire dimanche prochain au Hameau face à La Rochelle.