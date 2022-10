TOP 14 (J7) - Dans un Stadium presque à guichets fermés, le CA Brive veut se racheter face à Toulouse

Comme toujours, c'est un grand rendez-vous qui va se dérouler ce samedi (15 heures) au Stadium de Brive. Le CAB reçoit le Stade Toulousain et sa plâtrée d'internationaux. "On affronte des internationaux tous les week-end, relativise Esteban Abadie. Si on commence à les regarder et leur lancer des fleurs, on fait fausse route" indique tout d'abord le troisième ligne.

Se remobiliser après la défaite contre Toulon

Il y a d'abord un esprit de revanche, après la solide correction reçue à Toulon (47-0) . "Quand on en prend 47 à l'extérieur, si on a pas cet esprit, on a rien à faire au rugby" explique Julien Delannoy, le deuxième ligne briviste. "Ce match-là est derrière nous maintenant, on doit avancer" estime la nouvelle recrue briviste. Et pour avancer, rien de tel qu'un affrontement contre la bande à Dupont.

Mauvaka, Marchand, Dupont, Jaminet, Arnold ou encore Mallia...des noms prestigieux qui ne doivent pas influencer les brivistes. "Non, ce n'est pas mission impossible" de les battre, estime l'ailier argentin Axel Muller. "Ils sont très bons dans les contacts et les off-loads, mais nous sommes bons en défense. Il faut qu'on concrétise nos ballons en attaque" conclut Axel Muller.

"Il faut qu'on fasse le match de notre saison"

Mais ce match peut être un tournant pour les brivistes. Le gagner permettrait à Brive d'enchaîner deux victoires à domicile...et additionnellement de faire tomber un gros. "Il faut jouer à 120% et si on est tous convaincu qu'on peut gagner, ça va passer pour nous. Ce match, c'est un match clé pour notre saison, on doit s'en rendre compte" prévient Axel Muller.