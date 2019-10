Top 14 (J7) - La Section Paloise paye chèrement son indiscipline à Lyon (27-8)

Pau, France

Chez le leader du Championnat de Top 14, la Section Paloise rêvait d'y faire le même exploit sportif que sur le terrain de Clermont-Ferrand. Mais les Lyonnais ne sont pas leader pour rien, et savent très bien maîtriser leur match. La preuve avec le premier essai inscrit dès la première minute de jeu. Lyon mène 5 à 0. La Section y répondra par une pénalité et un essai... et plus rien. Huit points inscrits dans les trente premières minutes alors que Lyon en cumule déjà 14.

Mais l'indiscipline va être le premier adversaire de nos rugbymen. Les pénalités s'encaissent plus facilement que les points ne s'inscrivent, et deux cartons jaunes viendront ponctuer la rencontre côté Béarnais.

Lyon mène 17 à 8 à la mi-temps. Les locaux rajouteront une pénalité et un essai dans la seconde période, pour conforter leur victoire et leur première place au classement. La Section revient bredouille de son déplacement de la Capitale des Gaules et plonge à la 11e place, précédant Agen et Brive d'un tout petit point...