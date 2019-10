Top 14 (J8) – La Section Paloise en taille patron face à Castres (37- 24)

Des essais en cascade, un jeu maîtrisé face à des Castrais pourtant valeureux, et une envie de briller avant la pause. La Section Paloise a dominé au Hameau et s’impose 37 à 24.

Pau, France

Une partition presque parfaite avec une belle victoire à la clé. Voilà l’opération reconquête réussie ce samedi soir, par la Section Paloise, face à Castres. Dans un Hameau surchauffé par le public, les rugbymen palois ont su montrer qu’ils peuvent faire trembler les grandes équipes de ce Championnat de Top 14.

La première bonne note sera jouée par Quentin Lespiaucq qui part à l’essai dès la 3e minute de jeu, même s’il sera refusé. Antoine Hastoy tirera avec efficacité la première pénalité de la rencontre. Cinq minutes plus tard, c’est Daniel Ramsay qui aura le même parcours, une nouvelle fois refusé par l’arbitre.

Mais cela n’entame pas la détermination des Palois, même l’essai de Thomas Combezou à la 13e minute. Castres reprend la tête au tableau d’affichage, 3-7, mais cela ne va pas durer.

A la 20e minute, le premier essai, accepté, de la Section Paloise est signé Samuel Marquès, après une belle séquence de jeu collective. Votu complète le score à la 24e minute, tandis qu’Hastoy continue à enchaîner les tirs réussis. Et quand Castres inscrit trois points supplémentaires à la demi-heure de jeu, la Section mène déjà 17 à 10. Trois points de plus seront inscrits avant la pause grâce à Antoine Hastoy.

Au retour des vestiaires, la Section conserve le rythme et voit même le bonus offensif à sa portée, après les nouveaux essais de Lespiaucq (54e) et Votu (59e). La Section mène alors 37 à 10, mais Castres va tenter de revenir au score à la faveur de deux essais à la 62e et à la 71e minute. Mais la Section reste en tête et s'impose 37 à 24.

La trêve de deux semaines est désormais au programme de la Section Paloise et des équipes de Top 14. Prochain rendez-vous, le premier derby basco-béarnais de la saison. Ce sera au stade Jean-Dauger avec une victoire sur Bayonne impérative….