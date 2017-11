Top 14 (J9) - La Section Paloise échoue de peu face au Racing 92 (20 à 23)

En tête à trois minutes de la fin de la rencontre face au Racing 92, la Section Paloise s'incline à Colombes malgré un match mieux maîtrisé. De la frustration, forcément, pour les joueurs comme les supporteurs.

On attendait de la Section Paloise un jeu plus structuré dans la durée, les supporteurs peuvent être rassurés. On espérait une victoire à l’extérieur, sur un terrain où elle n’a jamais triomphé. Il y aura une frustration certaine au coup de sifflet final.

Car la Section Paloise s’est inclinée face au Racing 92, sur le terrain de Colombes, sur le score de 23 à 20, alors qu’elle menait encore trois minutes avant la fin de la rencontre. Mais les deux cartons jaunes, de Conrad Smith puis de Charly Malié dans les dernières minutes, mêlés à une forte pression adverse vont faire plier des Palois pourtant en forme.

Un Colin Slade en forme

Les bonnes nouvelles sont à mettre au crédit de Colin Slade qui assure l’essentiel des points, complété par l’essai de Halaï à la 53e minute.

En face, le Racing 92 va inscrire son premier essai à la 36e minute, après une domination au score paloise, grâce à son impressionnant Nakarawa, alors même que les locaux étaient à 14.

Il reste beaucoup de questions dans la tête des joueurs comme des supporteurs après cette défaite face au Racing, après celle contre Montpellier à la maison. Malgré le point de bonus défensif. Mais les rugbymen auront deux semaines pour analyser les erreurs pour assurer une victoire contre Brive, au Stade du Hameau, samedi 18 novembre dès 18 heures.