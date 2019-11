Top 14 (J9) – La Section Paloise remporte le 1er round du derby (3-9)

Pau, France

La pluie s’est abattue sur le stade Jean-Dauger. La Section Paloise aussi. Dans ce premier derby des Pyrénées-Atlantiques de la saison de Top 14, les Palois arrivaient en terre basque avec la volonté de s’offrir des points et recoller au classement avec leurs voisins. Et l’opération est réussie.

Même s’il a fallu braver une météo infernale. Entre averses, bourrasques et froid, les corps ont été mis à rude épreuve. Mais dans un stade bayonnais chauffé à (bleu et) blanc, les 1 500 supporteurs teintés de Vert ont réussi à porter leurs rugbymen.

Après une mi-temps, les deux équipes n’ont inscrit qu’une pénalité et retrouvent les vestiaires sur le score de 3 à 3. Mais le jeu de la Section s’affirme et les Béarnais vont enfin prendre le dessus au score à la 55e puis à la 69e minute. Pau domine 9 à 6 et les dernières minutes, bien après la fin du temps réglementaire, vont sembler interminables pour les supporteurs béarnais. Car Bayonne pousse, à quelques pas de la ligne d’enbut paloise. Une pénalité sifflée après 84 minutes et 25 secondes de jeu offre la victoire précieuse à Pau.

La Section Paloise s’impose sur le terrain bayonnais et remonte à la 3e place, dans le classement provisoire. Une belle opération avant la réception de Toulon au Hameau à la fin du mois.