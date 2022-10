TOP 14 (J9) - Que doit faire Brive pour l'emporter face au Racing 92 ce week-end ?

Réagir. Et gagner. Voilà en quelque sorte l'objectif du CAB ce samedi contre le Racing 92. "On est tous des compétiteurs, on a tous envie de gagner chaque week-end" sourit Sasha Gué, le jeune troisième ligne briviste. Encore plus à domicile, c'est la feuille de route tracée cette semaine par le coach Arnaud Méla. "Ca fait partie du rugby. I_l faut gagner tous les matchs à la maison. On a loupé cela en début de saison, mais maintenant c'est comme ça. C'est la base, et il faut commencer par la première__"_, ce samedi contre le Racing. Comment faire pour y parvenir ?

ⓘ Publicité

Mettre fin à la stérilité offensive

119. C'est le nombre de points encaissés contre 7 marqués. La défense a failli, au moins au milieu du terrain estime Arnaud Méla. "Notre défense a été pas mal mais on a eu deux situations où on a perdu la collision de départ au milieu de terrain. Ce n'est pas acceptable à la maison ce week-end." C'est aussi offensivement où c'est compliqué, avec seulement ces 7 points marqués. Ce fut un axe de travail de la semaine. "On a réajusté des choses qu'on ne faisait peut-être moins avant" complète Joris Jurand. "Ca s'est peut-être vu au Stade Français les vingt premières minutes, où on a eu des séquences positives où l'on a breaké la ligne." Finalement, tout cela est d'abord un problème de confiance.

Régler la touche offensive comme défensive

De l'aveu même du coach, c'est un des secteurs de travail de cette semaine. Il faut dire que la semaine dernière, la touche briviste n'a pas vraiment ressemblé à la touche que l'on a vu depuis le début de la saison. Arnaud Méla en est conscient : "On a passé un peu plus de temps sur la touche", confie l'entraîneur, "on a eu du mal de finir le match la semaine dernière car on a eu une blessure précoce qui nous a mis en difficulté (ndlr, Paulos, sorti à la 3e minute). On va essayer d'être propre cette semaine. Il faut qu'on s'approche du 100% en touche pour faire un grand match, face au meilleur contre de Top 14. On va devoir être bien concentré."

Compter sur des retours de blessure comme Enzo Hervé

Le CA Brive pourra aussi compter sur le retour d'un joueur important à la charnière : Enzo Hervé, plutôt une doublure de Stuart Olding en début de saison, et qu'on avait laissé se tordant de douleur à Castres, va fouler à nouveau les terrains après un mois d'indisponibilité. "J'en ai profité aussi pour me préparer aussi, car je sais que la saison est longue et qu'on a besoin de tout le monde. Je savais que ça allait tourner et que j'allais être sur le pré". Il arrive avec un rôle particulier, estime-t-il. "C'est d'emmener ce petit bol d'air, cette bonne humeur, cette énergie ballon en main." Il devra aussi animer une structure offensive bien à la peine en cette fin de premier bloc. "A la charnière, on va devoir positiver là dessus, même si on prend trois points ou un essai. Il faut qu'on garde notre système de jeu, écarter le ballon, jouer, bref, ce qu'on a mis en place cette semaine".

La composition d'équipe du CAB

La composition d'équipe du Racing 92