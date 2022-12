Top 14 : Jack Maddocks prolonge de deux ans avec la Section Paloise

Jack Maddocks prolonge de deux ans son contrat avec la Section Paloise.

L'international australien en a fait l'annonce ce mercredi chez nos confrères de rugbyrama . L'arrière a signé jusqu'en 2025 avec les verts et blancs. Il est arrivé à Pau la saison dernière, mais il a enchainé les blessures. Il est rétabli depuis le début de saison et il enchaine les bonnes performances avec Pau. Pour Pierre Lahore le directeur général de la Section, c'est une bonne pioche : " Il a exprimé un attachement fort pour notre club et le Béarn."

