Top 14 : "Je suis content de finir ici" confie Bastareaud après son dernier match à Toulon

Une ambiance de folie au stade Mayol pour le dernier match de la saison. Ce dimanche, le RCT s'est imposé (35-19) face à Bordeaux-Bègles lors de la 26e et dernière journée de Top 14. Malgré leur succès, les Varois terminent à la septième place du Top 14 avec deux points de retard sur leurs adversaires du soir. Le dernier match de la saison marqué par les aurevoirs de Sergio Parisse et Mathieu Bastareaud.

"J'ai essayé de contenir beaucoup d'émotion"

À 34 ans, Mathieu Bastareaud, alias Basta, légende du RCT, jouait ce dimanche le tout dernier match de sa carrière à la maison, devant 17.000 spectateurs. Un moment marqué d'émotion pour le troisième ligne de Toulon : "Oui c'est fini, ça a été un long chemin, confie le joueur aux plus de 280 matchs en club (Stade Français et Toulon) et 54 sélections en équipe de France. Je suis juste très content de finir ici, peu importe la manière. J'ai réussi à marquer. J'ai eu de la chance."

Le dernier match de la saison 2022/2023 devant 17.000 spectateurs marqué notamment par les aurevoirs de Mathieu Bastareaud © Maxppp - SPEICH Frederic

"J'ai tout fait pour rester dans ma routine comme si c'était un match normal mais je me suis rendu compte lors de la remise des maillots que ce ne serait pas un match normal. J'ai essayé de contenir beaucoup d'émotion mais ça n'a pas été facile, confie Mathieu Bastareaud, reconverti sur le tard en troisième ligne et handicapé récemment par de lourdes blessures. Même si je suis Parisien, j'ai été adopté par le club et les supporters. Ils m'ont toujours témoigné beaucoup d'amour et j'ai essayé de leur rendre sur le terrain." Le joueur reste au club et intègre le staff (Team Manager). Il fêtera sa fin de carrière lors d’un match de gala en Guadeloupe, l’île de ses racines.

Dernier match pour Parisse et Azéma

Son coéquipier, le légendaire Sergio Parisse, auteur d'une excellente prestation pour sa "dernière", a lui aussi eu droit à une ovation à sa sortie. Le joueur qui fêtera ses 40 ans en septembre pendant le Mondial-2023 et qui totalise cinq Coupes du monde, est le quatrième joueur au monde au nombre des sélections (142) et a été à 94 reprises le capitaine du XV d'Italie. Il intègre lui aussi le staff du club toulonnais.

Franck Azéma, manager général de Toulon, vivait lui aussi son dernier match au RCT, avant de partir pour Perpignan la saison prochaine. "C'est décevant, évidemment, car on sent une dynamique positive et on ne peut pas en profiter. Je trouverais sévère de parler d'une saison mitigée. On a ramené un titre et le club sera en Champions Cup la saison prochaine, ça reste une saison positive", confie le coach au sujet de la 7ème place. En effet, Toulon se console avec sa victoire en Challenge Cup, synonyme de qualification pour la Champions Cup, la grande Coupe d'Europe la saison prochaine.