Top 14 : « Je suis fier de mes coéquipiers » malgré la défaite de Bayonne face à Clermont (30-34)

L’Aviron Bayonnais s’incline face à Clermont (30-34) pour sa première sortie à Jean-Dauger en Top 14, lors de la 2e journée. Après avoir longtemps mené au score, et cru à un nouvel exploit, les ciels et blancs ont cédé face à la puissance et l’expérience des vice-champions de France.

Bayonne, France

Les Bayonnais n’ont pas réussi un deuxième exploit consécutif après leur victoire chez le Racing 92 (19-23). L’Aviron n’est pourtant pas passé loin d’un succès, longtemps entrevu, face à Clermont (30-34) lors de la 2e journée de Top 14 ce samedi 31 août.

"Dur de perdre à domicile"

« Je suis déçu parce que j’avais le sentiment de rivaliser avec cette équipe tout au long du match. C’est dur de perdre le premier match à domicile. » Peyo Muscarditz, le centre bayonnais, avait le masque à la fin de la rencontre, conscient d’être passé à côté d’un gros coup après que son équipe ait mené 14-3 (12e) suite à 2 essais dès l’entame de la rencontre.

Le centre bayonnais Peyo Muscarditz ne cache pas sa déception Copier

Toujours en tête à la pause, l’Aviron finit par lâcher à la 69e (27-31), voyant même le bonus défensif s’envoler (27-34, 77e) avant de l'arracher à 1 minute du terme. « Je suis content qu’on ait réussi à récupérer ce point de bonus (…), réagit Antoine Battut. Je suis aussi déçu parce que quand je vois l’entame qu’on a faite et le score à la mi-temps, _on avait de quoi espérer une issue positive_»

C’est une défaite qui n’est pas injuste parce qu’il faut bien reconnaître la supériorité physique des Clermontois en seconde période - Yannick Bru, manager de l’Aviron

Après ? La machine clermontoise, son rouleau compresseur, s’est mise en marche et a fini par faire craquer physiquement les Bayonnais qui ont payé leurs erreurs. « _C’est des vagues qui nous arrivaient, avec un défi physique sans précedent_, témoigne Peyo Muscarditz. On a quand même su être solidaires et quelques fois les mettre à mal. »

"Beaucoup d'erreurs techniques"

Ce qui fait dire à Antoine Battut, son capitaine : _« Je suis fier de mes coéquipiers parce qu’_on a livré bataille jusqu’au bout ». « On a eu du cœur, acquiesce son manager. On a mis de l’intensité dans le combat, c’est ce qu’on voulait. » Mais, car il y a un mais, poursuit Yannick Bru : « Cette énergie là a été polluée par beaucoup d’erreurs techniques »

Antoine Battut, le capitaine bayonnais, fier de ses hommes malgré la défaite Copier

Notre discipline a été trop mauvaise en première mi-temps - Peyo Muscarditz, centre de l’Aviron

Des Bayonnais qui enchainent les fautes et les pénalités aux alentours de la demi-heure de jeu et laissent revenir les Clermontois sur leurs talons. Indiscipline qui les réduit à 14 (carton jaune pour Rouet, 43e) dès l’entame de la seconde période. Pourtant c’est l’Aviron en infériorité qui se montre le plus dangereux et manque de faire le break.

Malheureusement les Bayonnais se montrent moins précis, moins réalistes qu’en première période. Ils rendent plus de ballons aussi à l’adversaire, plus expérimenté, qui met la met sur le cuir et domine les 20 dernières minutes.

"Tout le monde aurait signé"

« C’est l’épaisseur du chantier qui nous attend, conclut Yannick Bru. Mais on est pas surpris, donc on ne peut pas être déçus, abattus, on savait qu’on n’allait pas marcher sur le Top 14 ». D’ailleurs les Bayonnais, si ils ont su rivaliser, et même mieux, avec les meilleurs en ce début de championnat s’attendent à un avenir plus compliqué.

Le manager bayonnais Yannick Bru estime la défaite de ses joueurs logique. Copier

« Rivaliser tout au long de la saison à mon avis ça va être difficile, confirme Peyo Muscarditz. Oui on peut rivaliser, mais au fur et à mesure ces équipes vont être huilées, donc à nous aussi d’être dans une progression importante. »

En attendant, l’Aviron prend 5 points en 2 matchs dans ce début de Top 14. « Tout le monde aurait signé (avant le début du championnat) » conclut Antoine Battut.

Infirmerie

Romain Barthélémy (ischios), Djibril Camara (douleurs genou), Filimo Taofifenua (genou) sont sortis sur blessure et sont incertains pour le déplacement à Paris samedi prochain.