Top 14 - Julien Blanc : "je viens d'arriver à Brive et je suis très content ici"

Brive-la-Gaillarde, France

Julien Blanc était dans 100% club ce lundi soir sur France Bleu Limousin. Dans notre émission sport, le demi de mêlée du CA Brive a balayé l'actualité du club et son cas personnel. Morceaux choisis.

"C'est dans la difficulté qu'une équipe doit se resserrer"

1. La défaite contre le Racing 92

Battu 20-44 par le Racing 92, le CAB a encaissé un lourd revers contre un cador du Top 14. " On est tombé sur une très belle équipe. On est déçu, mais ce n'est qu'une étape. On doit encore aller chercher des points pour le maintien, et le championnat est très long. C'est dans la difficulté aussi qu'une équipe doit se resserrer ".

2. Un premier coup d'arrêt cette saison

L'invincibilité du CAB depuis mai 2018 en championnat a pris fin. " Dans le sport, on peut pas gagner tous les matchs. Notre prestation a fait aussi qu'on a perdu. On va voir le caractère du groupe. _C'est intéressant aussi d'être dans une situation où il faut réagir_. Mais on garde quand même confiance car il y a une belle osmose et un état d'esprit. L'équipe a su créer quelque chose l'an dernier avec la montée. Je n'y étais pas mais ça se ressent ".

"Les commentaires sont flatteurs, mais le sport c'est la remise en question permanente"

3. Les ambitions à Montpellier

Pour la 13e journée et dernier match de la phase aller, le CAB va à Montpellier samedi. " On a vraiment envie de rebondir. On doit passer outre cette défaite et tout de suite basculer, et puis essayer de faire une belle performance face à une équipe dense et qui va être déterminée après son match nul à domicile contre Paris ".

4. Son probant début de saison

Revenu à Brive cette saison après des passages à Oyonnax (un an), Béziers (deux ans) et Pau (un an), le demi de mêlée s'est imposé à son poste au CAB. Auteur de matchs accomplis à domicile contre Clermont, Toulon, Toulouse ou le Stade-Français, Julien Blanc a surpris tout son monde. " Je me sens très très bien. _J'ai bénéficié aussi de nos bons matchs, et du travail d'un paquet d'avants dominants_. Il faut faire abstraction de tout ce qui se dit et se concentrer sur le CAB et le maintien. Le reste... Les commentaires sont flatteurs, mais bon, le sport c'est la remise en question permanente. Il ne faut pas se focaliser sur l'individuel ".

"Pas la prétention de dire que je vais jouer un jour avec le XV de France"

5. Son avenir

Sous contrat jusqu'en 2021 plus une année optionnelle, le nom de Julien Blanc sort au gré des rumeurs comme étant ciblé par tel ou tel club. " _Je viens d'arriver à Brive. Ca se passe très bien et je suis très content_. Je suis focalisé sur cette saison et sur ce que je dois faire pour qu'on se maintienne et que le club se pérennise en Top 14. C'est un objectif commun. Je suis très heureux aussi de rejouer avec certains que j'ai côtoyé en équipes de jeunes ici (avant son départ en 2015, ndlr) : Thomas Laranjeira, Seva Galala et puis d'autres ".

6. Le XV de France

Alors que le nouveau staff du XV de France doit dévoiler le 8 janvier la liste d'un groupe élargi pour le prochain Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée garde la tête froide quand il lui est dit qu'il pourrait être une grosse cote. Il dit ne pas avoir eu d'entretien avec le sélectionneur Fabien Galthié, passé par Brive en fin de semaine dernière. " Il y a de grands joueurs dans les autres clubs. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais jouer un jour avec le XV de France ".