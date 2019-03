Top 14 : Julien Laïrle, l'entraîneur du SA XV, rejoint l'UBB

Après 6 ans passé au SAXV, Julien Laïrle rejoint la saison prochaine le Top 14 et plus particulièrement l’@UBBrugby . Il sera l’adjoint de Christophe Urios et sera en charge des avants de l’UBB.



Félicitations Julien et bonne route à toi ! pic.twitter.com/56QqtYIuOQ