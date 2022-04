Top 14 : l'arbitre international tarnais Romain Poite rejoindra le RC Toulon

Le Tarnais Romain Poite, l'un des arbitres de rugby français les plus reconnus, s'apprête à mettre un terme à sa carrière internationale. Celui qui a été formé à Castres et Graulhet intègrera cet été le staff du RC Toulon.

C'est officiel, le RCT annonce l'arrivée dans son staff technique pour la saison prochaine de l'arbitre international Romain Poite, qui va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Comme Ruiz au MHR

Romain Poite, 47 ans, natif de Charente-Maritime, a été formé dans sa jeunesse au Castres Olympique et à Graulhet (Tarn). Il a joué pour Cagnac-les-Mines avant de devenir arbitre professionnel en 2008. Il est aujourd'hui le troisième arbitre du monde le plus capé, avec plus de 70 rencontres internationales arbitrées, notamment lors de trois Coupes du monde entre 2011 et 2019. Il a aussi été désigné six fois meilleur arbitre de la saison de Top 14, la dernière fois en 2021.

Dans le Var, le Tarnais sera chargé d' "améliorer la discipline du XV Rouge et Noir en travaillant notamment sur l’attitude des joueurs pour être conforme à la règle" dit le communiqué du RCT, sur le même modèle que Montpellier et Alexandre Ruiz lui aussi ancien arbitre international passé dans le staff d'un club. Romain Poite n'arbitrera évidemment aucun match de Toulon d'ici la fin de saison 2021-22.