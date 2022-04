Top 14: l'ASM à la relance dans le derby du Massif-Central face à Brive

Et si les phases-finales de fin de saison avaient déjà commencé pour l'ASM-Clermont (8e) ? C'est un peu le sentiment général au moment de recevoir Brive (12e). Alors qu'il ne reste plus que cinq rencontres à disputer dans la phase-régulière, le club auvergnat sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur.

Une théorie que ne conteste pas Camille Lopez, le demi-d'ouverture clermontois : "Ces rencontres couperet, on les joue déjà depuis nos trois réceptions consécutives. Nous n'avons plus de joker à domicile et il faudra sans doute aussi aller chercher des points à l'extérieur." Une situation qui apporte peut-être aussi un peu plus de sel dans la dernière ligne-droite de la saison : "On préférait tout de même les saisons où à cette période de l'année on était dans les deux ou dans les quatre premiers. Mais bon c'est du passé et on doit composer avec cette nouvelle situation et la pression qui va avec."

Alors, au moment de recevoir son "meilleur ennemi" dans le cadre d'un derby toujours Massif, l'ASM se veut revancharde, la faute à un match-aller où l'envie avait cruellement manqué.

C'est un match comme un autre finalement. Seul l'enjeu est important, que ce soit Brive où une autre équipe. Une chose est sûre: si on perd samedi, la qualification c'est fini ! Damian Penaud

Au moment de recevoir son voisin corrézien, Clermont doit encore composer avec de nombreuses absences dans son effectif. Pélissié, Michet, Yato, Naqalevu sont toujours indisponibles jusqu'à la fin de la saison. Thibault Lanen, qui s'est fracturé un orteil à Toulon, est forfait pour cette rencontre, de même que Jean-Pascal Barraque, touché à la voûte plantaire.

Pour leur part, Beheregaray, Ravai, Lavanini et Iturria sont également forfaits. Touché aux côtes dans le Var, Alexandre Fischer est quant à lui disponible pour ce choc entre voisins.

Enfin, concernant Samuel Ezeala et Wesley Fofana, les deux joueurs des lignes-arrières sont rentrés dans la dernière ligne-droite de leur convalescence et devrait retrouver le groupe d'ici quelques semaines.

Alors, pour affronter le CAB, Jono Gibbes et son staff proposent tout de même une équipe de qualité, avec une surprise en deuxième ligne: la titularisation de Miles Amatosero.

La composition de l'ASM: 15. Matsushima -14. Raka, 13. Penaud, 12. Moala, 11. O'Connor - 10. (o) Lopez, 9. (m) Parra - 7. Fischer, 8. Lee , 6. Cancoriet - 5. Vahaamahina (Cap.), 4. Amatosero- 3. Ojovan, 2. Fourcade, 1. Beria

Le banc clermontois: 16. Boudou - 17. Bibi-Biziwu - 18. Jedrasiak - 19. Dessaigne - 20. Viallard - 21. Hanrahan - 22. Tiberghien - 23. Falatea

Le derby du Massif-Central est à suivre à partir de 16h dans le Rugby Club de Yann Méraki. Le coup d'envoi de la rencontre, à suivre en direct et en intégralité , sera donné à 17h, avec les commentaires de Julien Oury et David Bory, depuis le Parc des sports Marcel-Michelin.