Top 14 : l'ASM à la Rochelle pour "se faire plaisir" face à son dauphin

L'ASM Clermont Auvergne, leader du Top 14, se déplace au Stade Rochelais ce dimanche soir pour test face à son poursuivant, jusqu'ici invaincu dans son antre de Marcel-Deflandre depuis un an et demi.

C'est ce qu'offre de mieux le Top 14 en ce moment. L'ASM Clermont Auvergne, leader du championnat, se déplace ce dimanche soir à Marcel-Deflandre pour y affronter la Rochelle, deuxième au classement (21 heures, à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne).

Après deux succès bonifiés contre Pau et à Brive, c'est une montagne qui se présente devant les Asémistes. Et pour cause : les Maritimes sont invaincus dans leur antre depuis 20 mois. Mieux, ils n'ont pas encaissé le moindre essais cette saison sur leur pelouse. Il s'agit de la meilleure défense du championnat. En face, les Jaune et bleu peuvent se targuer d'avoir l'attaque la plus prolifique du Top 14 (217 points inscrits et un match en moins). Derrière un pack d'avants retrouvé, et des trois-quarts de mieux en mieux sur les attaques placées.

Du plaisir "pendant 80 minutes"

Au moment de se déplacer pour la troisième fois de la saison, l'ASM aborde ce match sans pression. "Il n’est pas question de faire de complexes vis-à-vis de cette équipe, mais de se remettre une nouvelle fois en questions face à des Rochelais qui se montrent intraitables à la maison, explique le coach clermontois, Franck Azéma. Nous avons envie de montrer ce que nous sommes capables de proposer face à une équipe qui ne prend pas beaucoup d’essais. Ce sera une nouvelle étape dans notre construction et un beau défi à relever."

Un match entre le premier et le deuxième de Top 14 qui fait saliver le pilier Rabah Slimani. "Ce sera un bon test entre deux équipes qui sont en pleine confiance et qui ont un parcours assez semblable depuis le début de l’année. Nous aurons à cœur de confirmer que nous sommes en forme et que ce qui se passe dans le groupe est capable de rejaillir sur le terrain." Jacob Van Tonder ajoute : "nous savons que pour rivaliser, il faudra élever encore notre jeu et être constant sur 80 minutes."

Gibbes/Zirakashvili, les rochelais asémistes

Face à eux, les Clermontois vont affronter une équipe qui aura l'accent auvergnat. Managée notamment par Jono Gibbes, ancien adjoint d'Azéma de 2014 à 2017, en charges des avants maritimes."Il a instauré une vraie culture, un état d’esprit, une façon de travailler au quotidien, explique l'entraîneur des Jaune et bleu. C’est ce qu’il aime. Et franchement, ça se voit. Toutes les choses se mettent en place petit à petit. Il est passé par toutes les étapes mais on voit que les choses sont bien maîtrisées actuellement."

Et dans ce staff, un nouvel arrivant depuis quelques semaines : David Zirakashvili. "Dato" dispense des conseils à la mêlée rochelaise. L'une des plus consistantes de Top 14 depuis le début de saison. "Je suis très heureux pour Dato, exprime Franck Azéma. C'est une belle reconversion. Il connaît bien le sujet, il a beaucoup d'humilité dans sa manière de l'aborder. C'est un bon choix, et on voit le résultat."

Autrement dit, gagner à Deflandre, promet d'être une mission ardue. Mais le message envoyé aux concurrents pourrait-être d'autant plus puissant.

Stade Rochelais / ASM Clermont Auvergne, 8e journée de Top 14, dimanche 8 novembre à 21h05

▶ À vivre en intégralité dès 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne

Les compos

Cinq changements dans le quinze de départ asémistes pour la Rochelle - ASMCA