Top 14 : l'ASM à Oyonnax pour commencer sa saison avec un "match passion"

Ce ne sera pas sa première au stade Charles-Mathon avec une équipe adverse, mais la rencontre sera quand même très particulière pour Christophe Urios. Pour l'ASM, la reprise du Top 14 se joue à Oyonnax ce samedi 19 août (18h10). Un club qu'il a entraîné pendant huit ans et qu'il a fait accéder en Top 14 pour la première fois de son histoire en 2013.

ⓘ Publicité

"Je ne sais pas comment terminera ma carrière, mais ça restera ma plus belle réussite", explique Christophe Urios. "On a eu des résultats incroyables avec des mecs incroyables. Et même si j'ai été très fier d'être un Oyomen, aujourd'hui je suis un Jaunard."

Une passion à retrouver

Une fierté et une passion dont il aimerait voir les joueurs Auvergnats s'emparer au moment de débuter une nouvelle saison. "On représente un territoire, un pays, un maillot et il faut que ça se voit sur le terrain. Je ne le vois pas assez." Et cette première journée de Top 14 doit être un bon révélateur selon Christophe Urios, "c'est le match idéal pour voir si on a progressé". Parce que le technicien de l'ASM en est persuadé, "ce n'est pas le jeu qui va faire gagner sur ce match, c'est la passion."

Une passion qui ne fera pas défaut aux Oyomen, le deuxième ligne Paul Jedrasiak en a bien conscience. "Ça va être un match très dur face à une équipe galvanisée par son public et ils vont mettre dix fois plus d'envie que la semaine dernière", prédit le Clermontois. La défaite la semaine passée en match de préparation contre cette même équipe a été une piqure d'humilité. "Il faut bien avoir conscience qu'on a terminé 10e l'année dernière et qu'on a tout à prouver cette année."

Attention au coup de chaud

Un mauvais classement qui s'explique en partie par un jeu au pied décevant. C'est un autre des gros chantiers de la saison à venir pour l'ASM. Dans ce domaine de jeu, Christophe Urios a choisi de faire confiance à Jules Plisson pour ce premier match. Un choix tactique car si avec Anthony Belleau ils ont un niveau "assez proche l'un de l'autre", l'entraîneur clermontois mise sur le jeu au pied plus long de Jules Plisson.

Les Jaune et Bleu vont aussi devoir composer avec la canicule. Météo France a placé le département de l'Ain en vigilance orange pour la journée de samedi et une température de 33 degrés est attendue dans l'après-midi. Un facteur pas forcément rassurant pour l'ASM alors que le staff a constaté que 30 à 60% des joueurs n'étaient pas suffisamment hydratés lors des derniers points réalisés. Un plan a été mis en place pour anticiper cette donnée et Christophe Urios a prévenu, "je ne coacherais pas sur crampe".

Composition de l'ASM

1. Etienne Falgoux ; 2. Etienne Fourcade ; 3. Rabah Slimani ; 4. Paul Jedrasiak ; 5. Rob Simmons ; 6. Killian Tixeront ; 7. Lucas Dessaigne ; 8. Caleb Timu ; 9. Baptiste Jauneau ; 10. Jules Plisson ; 11. Alivereti Raka ; 12. Pierre Fouyssac ; 13. Irae Simone ; 14. Joris Jurand ; 15. Alex Newsome

Les remplaçants

16. Robin Couly ; 17. Giorgi Beria ; 18. Miles Amatosero ; 19. Thibaud Lanen ; 20. Peceli Yato ; 21. Sébastien Bezy ; 22. Anthony Belleau ; 23. Giorgi Dzmanashvili