Pour la 20e journée de Top 14 et la réception de Lyon ce samedi soir (21h), l'ASM-Clermont peut compter sur les retours d'Arthur Iturria et de Camille Lopez, pour cette rencontre décisive pour l'accession aux phases-finales. Après sa victoire sur Perpignan la semaine passée, Clermont veut enchaîner.

Top 14 : l'ASM avec les retours d'Iturria et Lopez face au LOU-Rugby

Deuxième réception consécutive pour l'ASM-Clermont ce samedi soir à 21h05 face au LOU-Rugby dans le cadre de la 20e journée de Top 14. Après avoir bonifié la victoire sur Perpignan la semaine passée (52-12), les Jaunards s'attaquent à un adversaire d'un tout autre calibre, avec comme enjeu la suprématie régionale. Lyon, qui occupe la 3e place du championnat espère l'emporter pour la première fois de son histoire en Auvergne.

Mais Pour Clermont, il s'agit également de lancer une série de victoires pour tenter d'intégrer le Top 6 en fin de saison. Les Clermontois sont pour le moment à la 9e place du classement, et comptent 8 points de retard sur Toulouse qui occupe pour le moment la 6e place.

Le retour d'Iturria et de Lopez

Pour ce match capital, Jono Gibbes et son staff peuvent compter sur le retour d'Arthur Iturria au poste de troisième-ligne, et de Camille Lopez à l'ouverture. Pour son 100e match sous le maillot jaune et bleu, Alivereti Raka retrouve quant à lui une place de titulaire sur l'aile droite. Pour le reste de l'équipe, la confiance est renouvelée aux vainqueurs de Perpignan avec la composition suivante.

15. Matsushima - 14. Raka, 13. Barraque, 12. Naqalevu, 11. Tiberghien - 10. Lopez, 9. Parra - 8. Dessaigne, 7. Tixeront, 6. Iturria (Cap.) - 5. Vahaamahina, 4. Lavanini - 3. Slimani, 2. Fourcade, 1 Falgoux.

A noter la présence sur le banc de Tani Vili, de retour après avoir été écarté du groupe pendant deux semaines, suite à sa punition pour avoir manqué aux règles de vie du groupe. La rencontre entre l'ASM et le LOU-Rugby est à suivre ce samedi soir à partir de 21h sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité, avec les commentaires de Julien Oury depuis le Parc des sports Marcel-Michelin.