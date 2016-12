Top 14 : l'ASM Clermont s'impose avec le bonus offensif contre le Stade Français

Les Clermontois ont largement battu les Parisiens 46 à 10 vendredi soir lors de la première journée des matches retour. Les Auvergnats s'imposent avec le bonus offensif, grâce à six essais inscrits, et confortent ainsi leur première place au classement avant de terminer l'année à Toulouse.

Les Parisiens n'ont toujours pas gagné au Stade Marcel Michelin en championnat. Ils ont été une nouvelle fois battus par les Clermontois. L'ASM s'adjuge même le bonus offensif grâce à six essais inscrits, dont un doublé pour l'ailier Adrien Planté, "c'est le premier avec Clermont, ça fait plaisir".

Doublé de Planté, et bonus offensif

Pourtant les Parisiens avaient fait le déplacement avec leur équipe type, "mais en face, c'est Clermont, il y a un niveau d'écart" reconnaît le manager du Stade Français Gonzalo Quesada. S'ils ont fait illusion avec deux essais marqués par Sekou Macalou, puis Will Genia, les Parisiens ont ensuite largement été dominés par les Auvergnats.

Nouvelle victoire bonifiée des Jaune et Bleu 46-10 vs @SFParisRugby qui leur permet de consolider leur place en tête du Top 14 @lnr_fr pic.twitter.com/qBIrSA2oDN — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 23, 2016

Après le doublé d'Adrien Planté, Patricio Fernandrez, Noa Nakaitaci, Damien Chouly et Sitaleki Timani ont eux aussi marqué un essai, donnant à cette victoire des allures de déroute pour le Stade Français. "C'est bien de voir que malgré les nombreux changements, on reste sérieux" ajoute le 3ème ligne Camille Gérondeau. "C'es bien, on est resté en éveil, malgré une semaine de préparation très courte" appréciait Franck Azéma, l'entraineur de l'ASM, "c'est un beau cadeau de Noël pour les supporters".

Cinq jours de congés avant d'aller à Toulouse

Les Clermontois vont maintenant profiter de quelques jours de vacances pour Noël, avant de reprendre l'entrainement ce jeudi pour préparer le dernier match de l'année samedi au Stadium à Toulouse.