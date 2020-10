Top 14 : l'ASM Clermont à Brive pour "entretenir la dynamique" lors du derby

Ce n'est pas une rencontre comme les autres. Co-leader du Top 14 avec Toulouse et La Rochelle, l'ASM Clermont se déplace ce samedi en terre corrézienne pour y affronter Brive (avant match dès 15 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne) à l'occasion de la 7e journée du championnat de France.

"Un match toujours compliqué, toujours rugueux, indépendamment des états de forme des deux équipes", reconnait le pilier gauche asémiste, Étienne Falgoux, qui débutera la rencontre sur le banc. Battus lors de leur seul match à l'extérieur, les Clermontois tenteront de décrocher un premier succès du Michelin pour envoyer un signal fort aux concurrents. Le derby face à Brive pourrait-t-il être un tournant dans la saison ?

Du chemin depuis Bayonne

Cela fait un mois et demi que Clermont-Ferrand ne s'est plus déplacé. Le dernier match à l'extérieur s'était soldé sur une défaite à Bayonne. "Il ne faut pas oublier la pauvre prestation que l'on avait joué là-bas, même si depuis, on a redressé la barre et la situation n'est plus la même", tempère le coach Franck Azéma. Et pour cause, les Jaune et bleu affrontent ce derby avec de sérieux arguments. Meilleure attaque du Top 14, l'ASM restent sur trois victoires consécutives (contre Agen, Paris et Pau).

Face aux Jaunards, les Brivistes sont dos au mur. Eux, qui restent sur deux défaites et qui ont encaissé plus de soixante points lors des deux dernières journées de championnat. Ils pointent à la 11e place. Des Coujoux qui ne pourront pas non plus compter sur le soutien de leurs supporteurs. Avec les mesures de confinement, le 101e derby du Massif central se disputera dans un Stadium à huis-clos.

Un paramètre qui aura son importance estime Falgoux. "Quand on se déplace là-bas, c'est quelque chose qui les aide à se transcender. Même si c'est un match chez eux, les cartes vont, d'une certaine manière, être redistribuée. Parce que c'est toujours une ambiance particulière autour de la rencontre. C'est toujours un peu chaud, sur le terrain et en tribunes."

CAB Corrèze Limousin / ASM Clermont Auvergne, 7e journée de Top 14, samedi 31 octobre à 15h15

Les compos

La composition de l'équipe de l'ASM - ASMCA

Sept changements dans le quinze de départ clermontois. À commencer par une première ligne 100% made in Aurillac (Ravai, Pélisssié et Ojovan). À noter les retours de Jedrasiak et de Cancoriet dans le pack. L'hyper-polyvalent Nanai-Williams occupera l'aile gauche et Peter Betham fera son retour au centre. Au rayon des retours également, Slimani est remis de sa blessure musculaire à une cuisse et sera du déplacement.