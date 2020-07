Rugby Top 14 - l'ASM Clermont recevra le Stade Toulousain le dimanche 6 septembre au Michelin !

Le coup d'envoi de la saison 2020-2021 du Top 14 sera donné le vendredi 4 septembre avec une affiche entre le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles. Les journées de championnat état désormais étalées sur trois jours, l'ASM Clermont entamera son championnat le dimanche 6 septembre. Et quelle entame ! Les Clermontois recevront le Stade Toulousain, dernier champion de France titré (en 2019 face à l'ASM). Le choc de la 1ere journée a été programmé à 21 heures au stade Marcel Michelin.

Le premier déplacement des Jaunards aura lieu le week-end suivant au Pays basque pour y défier l'Aviron Bayonnais. Le championnat fera un mini-break à la mi-septembre pour cause de Coupe d'Europe. Cinq matchs de Top 14 sont prévus au mois d'octobre. Réceptions d'Agen, du Stade Français et à Pau, et deux déplacements musclés à Bordeaux et chez le voisin briviste.

La Champions Cup en tête

Avant d'entamer une nouvelle campagne européenne, il faudra finir celle interrompue par la crise sanitaire. Le quart de finale de Champions Cup entre l'ASM et le Racing 92 aura lieu le 19 ou le 20 septembre au stade Marcel-Michelin. Les demi-finales sont programmées le samedi 26 septembre et la finale le samedi 17 octobre à l'Orange Vélodrome de Marseille.

En attendant le retour à la compétition, les Clermontois, actuellement en stage de cohésion dans les gorges du Tarn, disputeront deux matchs de préparation. Le samedi 22 août face à L'Union Bordeaux-Bègles à Tulle, puis le vendredi 28 août contre le LOU au stade Marcel-Michelin.

Matchs internationaux

Avec l'épidémie de Covid-19, le Tournoi des Six Nations n'a pas pu aller à son terme mais la prochaine édition de la compétition est déjà planifiée pour les mois de février et mars 2021. La France commencera par affronter l'Italie, à l'extérieur le 6 février 2021, puis ira en Irlande le 14 février. Réception ensuite de l'Écosse le 28 février, le déplacement en Angleterre le 13 mars et enfin le match France-Pays de Galles le 20 mars. Ces dates peuvent changer. Il reste enfin la période internationale de l'automne 2020 à planifier pour les Bleus.