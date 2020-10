Top 14 : l'ASM Clermont Auvergne veut "encore progresser" avec la réception de Pau

Enchaîner une troisième victoire consécutive à domicile. C'est l'objectif de l'ASM qui reçoit ce samedi au Michelin la Section Paloise, pour le compte de la 6e journée de Top 14 (à suivre dès 18 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne).

Après les victoires contre Agen et le Stade français, c'est un match entre équipes de haut de tableau. Les Clermontois, quatrièmes (avec un match en retard) contre les Béarnais, troisièmes du championnat. Autant dire que pour les Auvergnats, il va falloir monter le curseur pour mettre en danger des visiteurs particulièrement en forme en ce début de saison, avec seulement une défaite au compteur (à Brive, 19-13, le 2 octobre).

Une équipe qui "ne lâche jamais"

Les Clermontois s'attendent donc à un grosse adversité. Particulièrement devant, "c'est un des points forts de cette équipe, même si elle est capable d'alterner les formes de jeu. Elle a de la consistance sur sa conquête. Cette assise sur tes fondamentaux, c'est aussi ce qu'il te permet de bien construire un match et Pau le maîtrise cet aspect là." Le talonneur, Yohan Beheregaray, natif d'Arudy dans le Béarn ajoute : "ils sont très bons en mêlée et ballons portés. Ils sont pénibles sur les rucks, où ils mettent beaucoup les mains. On est prévenu."

Mais le technicien Jaune et bleu insiste également sur la gestion balle en main. "Il faut soigner la tenue du ballon, pour mettre l'adversaire sous pression. Même si nous avons été très réalistes la semaine dernière, nous aurions pu mieux faire sur certaines séquences [...] On aura face à nous une équipe qui ne lâche jamais, qui joue avec du caractère, de la solidarité et il faut qu'on ait confiance en ce que l'on peut produire et le démontrer sur ce match." En effet, après avoir été menée par deux fois ces dernières semaines, la Section avait fini par obtenir le nul face à Lyon et arraché une victoire contre Bordeaux-Bègles.

Une ASM à la sauce béarnaise

Un match forcément spécial pour quelques joueurs clermontois, formés dans le sud ouest. À l'image de l'ailier de 26 ans, Bastien Pourailly natif d'Aramits dans la vallée de Barétous. "Je connais bien Antoine Hastoy, on a même été en colocation ensemble... C'est un bon copain. Quand il est arrivé tout jeune, on voyait vraiment qu'il avait du talent et là, de continuer à jouer, en côtoyant des grands noms, il a explosé et je pense qu'il ira vraiment loin."

Arthur Iturria, de Morlaàs, Camille Lopez du Pays Basque voisin (Mauléon), Yoan Béhérégaray d'Arudy. "Ça facilite l'intégration, explique le talonneur des Jaunards. Ça fait maintenant quelques années que j'ai un lien particulier avec Camille et Arthur. On est un peu élevé de la même façon, on a des centres d'intérêt qui se rapprochent, donc ça s'est fait naturellement". Avec pas mal de chambrage entre les uns et les autres explique Pourailly. "Il y a beaucoup de choses du sud ouest qui reviennent, on regarde les matches du week-end, les résultats des équipes de tout le monde... on est tous friands de rugby, ça fait partie de la culture, donc on n'hésite pas à en parler ensemble."

ASM Clermont Auvergne / Section Paloise, 6e journée de Top 14, samedi 24 octobre à 18h15

▶ À vivre en intégralité dès 18 heures sur France Bleu Pays d'Auvergne

Les compos