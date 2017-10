Top 14 : l'ASM Clermont Auvergne veut revoir la vie en rose en championnat

Convaincants lors des deux premières joutes européennes, les Clermontois sont à la traine en Top 14. La faute à un zéro pointé loin du Michelin. Ça tombe bien, ils reçoivent les Parisiens du Stade Français ce samedi soir (20h45). Un match marqué par le grand retour de Wesley Fofana.

Après une parenthèse comptablement enchantée en Champions Cup conclue par deux succès, dont un bonifié, les rugbymen de l'ASM retrouvent les joutes nationales ce samedi à l'occasion de la 8e journée du Top 14. Le plan de bataille est simple : battre le Stade Français pour entamer une remontée au classement. Les Clermontois ont eu du mal à l'allumage et devant, on n'amuse pas le terrain. Il n'y a pas le feu à la maison, mais les Jaunards (9emes) sont à 14 longueurs du leader lyonnais et accusent six points de retard sur le 6e et dernier barragiste potentiel (le RC Toulon).

Il faut profiter de l'élan de la Coupe d'Europe - Franck Azéma

La victoire est donc capitale ce samedi face à des Parisiens capables de tout. Comme de dominer Montpellier lors de la dernière journée de championnat. Bien que battus à Toulouse, les Clermontois avaient amorcé un redressement dans l'attitude et l'engagement sur les bords de la Garonne. Une embellie validée en Coupe d'Europe. Reste à confirmer face au Stade Français. Le manager Franck Azéma: "il faut profiter de l'élan donné à travers la Coupe d'Europe pour rester sur le même tempo. Il faut trouver notre rythme. On est sur quelque chose de moyen pour l'instant. On va essayer de trouver un équilibre dans notre jeu, avoir une base solide et un bon liant dans nos lignes. Ça prend du temps".

Lavernhe en 10

La performance de la charnière clermontoise sera une des clés du match face à Paris. Privée de Camille Lopez et de l'Ecossais Greig Laidlaw, l'ASM va devoir "bricoler" au poste de numéro 10. Et pour ne rien arranger, le mollet de l'Argentin Patricio Fernandez est encore un peu douloureux. Le club est toujours à la recherche d'un joker médical. Si Isaia Toeava, Morgan Parra et Scott Spedding peuvent dépanner à ce poste, c'est bel et bien le jeune Dorian Lavernhe, ouvreur des Espoirs, qui va débuter la rencontre. Il aura en face de lui le Sud-Africain Morné Stein, 66 sélections avec les Boks. Un sacré baptême du feu pour ce minot pétri de talent.

Fofana de retour !

Wesley Fofana de retour pour #ASMSFP, première pour le jeune Dorian Lavernhe. La compo ➡️https://t.co/WiqIRbARUB RDV demain à 20h45 💪🏻 pic.twitter.com/MeFqGpFHGZ — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 27, 2017

Ce samedi 28 octobre devrait être une date mémorable pour Wesley Fofana. Au moins aussi marquante que celle du 21 janvier 2017. Ce jour-là, le centre international s'est rompu le tendon d'Achille de la jambe gauche à la 38e minute du match contre les Anglais d'Exeter. Le début d'un long chemin de croix, de rééducation, de patience et de sueur. Neuf mois après, Fofana va enfin refouler la pelouse du stade Marcel-Michelin. Avec sans doute un peu d'appréhension et une énorme émotion. Il sera associé à son pote tricolore Rémi Lamerat au centre.

Parisse forfait

Côté infirmerie, Damien Chouly et Arthur Iturria sont toujours sur flanc. Davit Zirakashvili, victime d'une commotion, débutera sur le banc des remplaçants. Quant à Peceli Yato, il est suspendu. Le Stade Français a aussi son lot d'éclopés. Camara, Sempéré, Panis, Taulafo et Van der Merwe sont indisponibles. Incertain tout au long de la semaine, Sergio Parisse ne figure finalement pas sur la feuille de match. Blessé à une cuisse fin septembre contre Toulon, le capitaine italien est éloigné des terrains depuis trois semaines maintenant.

🎙 @juliendupuy9 "Cette semaine a piqué un peu, on a eu une explication claire avec les gars. J'espère qu'on va faire un bon match à Clermont avec l'envie de bien faire et surtout l'envie de se faire un peu plus mal aussi" #ASMSFP#SFParispic.twitter.com/xLN1Z6Z9Yb — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 26, 2017

ASM Clermont Auvergne - Stade Français est à vivre ce samedi en intégralité à 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.