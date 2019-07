Top 14 : l'ASM Clermont ouvrira sa saison contre le Stade Rochelais au Michelin

Top 14 : ASM Clermont - Stade Rochelais en ouverture, mais sans les internationaux Penaud et Fofana

Clermont-Ferrand, France

La conquête d'un 3e Bouclier de Brennus commencera donc cet été à domicile avec une belle affiche. Les finalistes malheureux du dernier championnat affronteront les finalistes malheureux de la Challenge Cup. Autrement dit le Stade Rochelais battu 36 à 16 par l'ASM Clermont le 10 mai dernier à Newcastle (Angleterre).

Le week-end suivant, les Jaunards et la Yellow Army devront se rendre à Bayonne, promu en Top 14, pour le premier match à l'extérieur de la saison, avant un nouveau déplacement beaucoup plus court le 7 (ou le 8) septembre chez l'autre promu, le CA Brive. Pour le retour du derby du Massif Central.

A Toulouse début novembre

Il faudra patienter jusqu'au week-end des 9 et 10 novembre pour retrouver le Stade Toulousain. Le remake de la dernière finale du Top 14 aura lieu au stade Ernest-Wallon à l'occasion de la 9e journée de championnat. Notez encore le déplacement à Toulon juste avant noël (le 21 décembre) et la réception de Castres juste après (le 28). L'ASM basculera en 2020 avec un match de gala le 4 janvier dans la "Paris La Défense Arena" du Racing 92. Bien au chaud, malgré un climat hivernal.

Sans être présomptueux, vous pouvez aussi inscrire sur votre agenda la date de la finale du Top 14. Elle aura lieu le vendredi 26 juin 2020 au Stade de France à Saint-Denis. Ci-dessous, le calendrier complet de la saison 2019-2020.

Année de Coupe du Monde

Clermont sera privé de sept internationaux français retenus pour la Coupe du Monde du Japon (du 20 septembre au 2 novembre). Arthur Iturria, Wesley Fofana, Camille Lopez, Damian Penaud, Alivereti Raka, Rabah Slimani et Sébastien Vahaamahina, s'envoleront pour l'Asie le 7 septembre prochain. Le pilier Etienne Falgoux est réserviste. Une liste bleue à laquelle il faut rajouter Greig Laidlaw (Ecosse) et Peceli Yato (Fidji). Setariki Tuicuvu, Apisai Naqalevu et Tim Nanaï Williams sont également des mondialistes potentiels.

Max Lahiff ne viendra pas

Pour palier cet exode oriental, l'ASM a fait appel à des jokers "Coupe du Monde". Les Sud-Africains Rudy Paige (demi-de-mêlée), JJ Engelbrecht (ailier) et le Samoan Faifili Levave (3e ligne). Le pilier gauche anglais Max Lahiff (Bath) devait être également recruté, mais la visite médicale a révélé une anomalie au niveau des cervicales. Le club auvergnat est donc à la recherche de deux piliers et d'un ailier. La reprise de l'entraînement est fixée à mercredi prochain (17 juillet) au stade Marcel-Michelin.

Les Clermontois disputeront également deux matches amicaux avant l'ouverture du championnat. D'abord, le vendredi 9 août à Limoges face au Stade Rochelais (ça tombe bien), puis le vendredi 16 août à Issoire contre le LOU Rugby.