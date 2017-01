Top 14 : l'ASM Clermont reçoit Toulon pour débuter un mois de janvier décisif

La seizième journée du Top 14 se termine avec le choc entre l'ASM Clermont et Toulon ce dimanche soir au stade Marcel Michelin. Plus qu'une belle affiche, c'est peut-être le nouveau classico du rugby français qui va se jouer entre deux clubs aux philosophies diamétralement opposées.

L'année 2017 débute avec un choc ce dimanche au stade Marcel Michelin où les Clermontois vont affronter les Toulonnais en clôture de la 16ème journée du Top 14. "On vient de perdre à Toulouse sans le moindre point de bonus, c'est un des gros matches de la saison" prévient le demi de mêlée Morgan Parra.

Laver l'affront de la saison dernière

Plus qu'une affiche de gala, cette rencontre va opposer deux clubs qui se souvent croisés lors des phases finales ces dernières saisons, notamment en coupe d'Europe avec deux défaites à Dublin en 2013, puis à Londres en 2015. "C'est du lourd", confirme l'entraineur clermontois Franck Azéma, "j'ai de la mémoire, je me souviens aussi qu'on en avait pris 35 à la piaule l'an dernier, ils nous avaient bousculé, et même défoncé, il y a une histoire et un challenge, Toulon s'est construit un palmarès et on a souvent été en difficulté contre eux".

Deux clubs, deux présidents, et deux conceptions du rugby © Maxppp - Dominique Leriche

Mais les Toulonnais semblent moins forts cette saison. Et en coulisses, le club a connu une période agitée après le départ de Bernard Laporte du poste de manager. Son successeur, l'italien Diego Dominguez n'a pas passé l'hiver, et a été remplacé par l'anglais Mike Ford. Depuis son arrivée, Toulon n'a toujours pas gagné à l'extérieur, et est mal embarqué en coupe d'Europe. Les Varois viennent toutefois de battre le Racing 92, et alors que Mourad Boudjellal avait l'intention de vendre le club, le président a finalement décidé de rester, et ne peux s’empêcher d'envoyer quelques piques à l'ASM. "Chez eux, le gros mot suprême, c'est Prout" a lancé l'homme fort de la rade cette semaine, à l'origine de ces joutes verbales depuis la fameuse "sodomie arbitrale". Une rivalité qui amuse plutôt son homologue clermontois Eric De Cromières qui répond, "c'était peut-être un plus chaud en 2013 ou 2015, lorsque nous avions été directement confrontés, mais là ça reste une belle affiche avec une saveur un peu particulière".

"Il dit de moi que je suis un bon mec, lui ce n'est pas un mauvais mec..." Eric De Cromières, Président de l'ASM à propos de Mourad Boudjellal

L'an dernier, les Toulonnais s'étaient imposés pour la première fois au stade Marcel Michelin, mais les varois savent aussi que les Clermontois avaient pris leur revanche lors du match retour à Marseille. "Il y a un passif entre les deux équipes" reconnaît le talonneur varois Jean-Charles Orioli, "ça a commencé lors d'une demi-finale de Top 14 en 2010 à Saint-Etienne qui nous était resté en travers de la gorge, ensuite en coupe d'Europe ça nous avait plutôt réussi, mais c'est vrai qu'il y a toujours quelques histoires croustillantes autour de ces confrontations, c'est une équipe qu'on aime jouer, même si actuellement c'est certainement la meilleure en France et peut-être en Europe, on va essayer de ne pas en prendre 40 et de leur compliquer un peu la tâche".

Le match ASM-Toulon est à vivre en direct et en intégralité ce dimanche à partir de 20h45 sur France Bleu Pays d'Auvergne.