A défaut de coupe d'Europe, l'ASM Clermont remet à jour son calendrier du Top 14

Le report des matchs de Coupe d'Europe a au moins cette avantage. Le Top 14 va pouvoir rattraper ses matchs en retard et même de limiter les doublons avec le Tournoi des six Nations (s'il est maintenu). Clermont ira à Bordeaux ce samedi avant de recevoir Castres le 23 janvier.

La Ligue nationale de rugby a profité de la suspension des coupes d'Europe pour avancer la 19e journée du championnat au week-end des 22, 23 et 24 janvier. Les clubs du Top 14 bénéficieront donc de leurs joueurs internationaux pour cette 19e journée. "Le choix a été fait d'avancer au 23/24 janvier 2021 la journée la plus tardive prévue lors d'un weekend du Tournoi des 6 Nations, afin de permettre de maximiser l'utilisation possible de ce week-end laissé libre pour programmer d'éventuels nouveaux reports", explique la LNR dans un communiqué.

Après un déplacement à Bordeaux ce samedi (15h15) pour rattraper le match en retard de la 4e journée, l'ASM Clermont recevra donc le Castres Olympique samedi 23 janvier au stade Marcel-Michelin (coup d'envoi à 18h15). Et comme tous les matchs du club auvergnat, il sera à vivre en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

La Ligue a également annoncé la reprogrammation de quatre matches en retard au week-end des 6 et 7 février. Parmi ces rencontres, l'ASM recevra le LOU. Le jour et l'horaire restent encore à déterminer. Ce "derby" régional de la 9e journée qui aurait dû se dérouler à la mi-octobre sans des cas positifs de Covid détectés dans l'effectif lyonnais.

Les autres matches en retard reprogrammés le 6 ou le 7 février : Montpellier-Stade Français (8e journée), Castres-Bayonne (12e journée) et Racing 92-Stade Rochelais (14e journée). La rencontre entre Toulon et Bayonne (14e journée) est reportée au 27 février.

Le calendrier actualisé de l'ASM